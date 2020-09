Soudan: Le ministre des Affaires étrangères s'adresse au Groupe africain des délégués à Genève

Genève — Le ministre des Affaires étrangères, Omer Gamar-Eddin, s'est adressé jeudi à la réunion du Groupe africain des délégués permanents à Genève en marge de la 45e session du Conseil des droits de l'homme.

La réunion a discuté de l'évolution de la situation politique dans le pays, en particulier de la signature de l'accord de paix avec le Front révolutionnaire de Juba.

Il a reflété l'engagement et la détermination du gouvernement à parvenir à la paix dans toutes les régions du pays.

Le Ministre des affaires étrangères a passé en revue les efforts du gouvernement pour promouvoir et protéger les conditions des droits de l'homme dans le pays, à travers une réforme juridique et judiciaire, l'abolition de certains articles qui violaient les droits fondamentaux de l'homme, garantissant les libertés générales, garantissant les libertés religieuses, et d'autres mesures importantes prises par le gouvernement de transition.

Il a affirmé lors de la réunion l'engagement du gouvernement à renforcer sa coopération avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dans le pays, qui a été officiellement inauguré en décembre 2019 conformément à l'accord de siège signé par le gouvernement soudanais avec le Haut-Commissariat aux droits de l'homme.

Le Ministre des affaires étrangères a également rencontré le Haut-Commissaire pour les réfugiés, Philpo Grandi et a discuté de la situation dans le pays à la suite des inondations qui ont frappé de grandes parties du pays, exprimant ses remerciements au gouvernement de transition pour le soutien que le HCR a continué à apporter. fournir, en particulier pendant la période de la pandémie corona.

La réunion a également discuté une proposition de tenir une conférence régionale sur les problèmes des réfugiés au Soudan et au Soudan du Sud au début de l'année 2021, sous la présidence soudanaise de l'organisation IGAD, soulignant que la conférence est la première étape fondamentale pour trouver des solutions durables aux problèmes des personnes déplacées et des réfugiés au Soudan et au Soudan du Sud.

Il est à noter que le Ministre des affaires étrangères s'interesse à rencontrer le Ministre d'État au Ministère suisse des affaires étrangères, un certain nombre de groupes géographiques de l'Office des Nations Unies à Genève et les directeurs généraux des agences des Nations Unies et d'autres organisations internationales.