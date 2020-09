Madagascar: Omnisports - L'OIF lance le projet « Sports et Citoyenneté »

Innovant

Dans le cadre de son programme « Politiques et actions avec et en faveur de la jeunesse », l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à travers ses Représentations extérieures en Asie-Pacifique, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, aux Caraïbes et Amérique latine, en Europe centrale et orientale et en océan Indien, lance un appel à destination des porteurs de projets au profit des jeunes autour du thème « Sport et Citoyenneté ».

Consciente de la contribution prépondérante du sport au développement durable, l'OIF apporte son soutien à la jeunesse francophone porteuse d'initiatives qui promeuvent le sport comme un outil de développement, de cohésion sociale et d'engagement citoyen. Madagascar fait partie des pays éligibles dans la zone océan indien. Les jeunes porteurs de projets auront jusqu'au 13 octobre pour postuler.

De manière générale, les projets devront relever de l'une des dix (10) thématiques prises en charge par le sport dans le cadre du présent appel. Une ou plusieurs thématiques peuvent être choisies. Il s'agit du Sport et cohésion sociale ; Sport, compétences de vie et insertion professionnelle ; Sport et éducation ; Sport et handicap ; Sport et intégration sociale ; Sport, mixité, égalité femmes-hommes et autonomisation des femmes ; Sport et protection de l'enfance ; Sport et réduction des inégalités ; Sport et respect de l'environnement et Sport, santé et bien-être.