Madagascar: « Angovo miabo » - Les mille et une facettes du jazz de Zara

Zara Rajaona s'est fixée comme mission de partager les messages d'amour, d'apporter et de soutenir le bien-être, l'énergie positive et l'émotion à travers sa musique.

Dans le monde du jazz, le nom de Zara Rajaona n'est plus à présenter. Depuis sa première apparition publique en tant que chanteuse de jazz, les scènes et albums se sont succédé et les résultats ne se sont pas fait attendre. Cette fois, la chanteuse annonce la sortie imminente de son Extended Play « Angovo miabo » pour le 1er octobre 2020.

A titre évocateur, "Angovo miabo" insuffle de l'énergie positive aux mélomanes. « Tout le monde en a besoin en ce moment de reprise et de retour à la vie normale après la crise engendrée par les longues périodes de confinement dues à la pandémie de COVID-19. On a tous besoin de rebooster notre positivité, notre joie de vivre », raconte-t-elle. Par ailleurs, Zara Rajaona affirme que les messages contenus dans toutes les chansons de cet album aident les gens à avoir un regard plus positif sur la vie comme la chanson « Avana », à savoir relativiser et apprécier chaque instant, à pouvoir rêver d'une vie meilleure pleine d'amour dans « Nofy iray » et, surtout, à savoir puiser et créer de l'énergie positive en soi malgré les obstacles. Les autres titres tels que « Isika roa », « Aizina sy hazavana », « Fiainana » ou encore « My sweet child » apportent les mêmes messagse tout en traitant différents thèmes comme : l'amitié, la prière pour les personnes atteintes d'injustice, l'amour d'une mère.

« Musicalement parlant, cet album est une sorte de fusion de l'inspiration musicale malagasy avec les différentes approches du jazz tels le jazz-funk, le jazz latino, les ballades, et le swing... . », relate la chanteuse. Dans la recherche de l'excellence dans ce qu'elle propose au public, elle a collaboré avec les meilleurs jazzmen et les arrangeurs parmi les plus connus à Madagascar. On peut y admirer les techniques et créativités des jeunes talents mais déjà célèbres tels Tantely Rasoloarimanana et Tsanta Andriamihajasoa, ainsi que les expertises et savoir-faire notoires des grands musiciens qui ne sont plus à présenter comme Datita Rabeson, Thierry Andriamanantena, Daddy Ny Andrisoa.

A noter que Zara Rajaona s'est fixée comme mission de partager les messages d'amour, d'apporter et de soutenir le bien-être, l'énergie positive et l'émotion à travers sa musique dont le style est la fusion de la musique malagasy avec le jazz. Zara Rajaona, de son vrai nom Zara Rajaonarisoa, a commencé son éducation artistique comme membre, dès son plus jeune âge, de différentes chorales et groupes gospels, que ce soit à l'église, à l'école ou en famille. Son talent s'est faite tout de suite remarquer car on lui confiait souvent le rôle de soliste. Possédant une voix grave et puissante, elle est également très sollicitée pour tenir le rôle d'alto. Enfant, Zara adorait déjà chanter et n'hésitait pas à participer et monter sur scène dès qu'une opportunité se présente. Elle écoute surtout Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Ray Charles, Louis Armstrong, Dee Dee Bridgewater, Cyrille Aimée, Diane Reeves, Chaka Khan... sans négliger différents artistes de jazz et de variétés locaux. Son éducation artistique a été étoffée en intégrant le jazz club du CGM en 2009 où elle a pu renforcer ses connaissances musicales et se produire sur scène avec les autres musiciens membres du club.