Congo-Kinshasa: Fecofa - Quatre nouvelles Ligues bientôt opérationnelles à travers le pays

A la demande de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), qui a manifesté ses ambitions auprès des autorités politico-administratives de nouvelles provinces démembrées pour passer de 11 à 26 Ligues, quatre Gouverneurs de ces nouvelles provinces ont répondu favorablement, et se disent prêts à abriter une Ligue de football dans leurs entités respectives.

Il s'agit de la province de l'Ituri, la province de Tanganyika, Lualaba et le Haut Uélé. Les services des autorités politiques de ces quatre provinces sont déjà passés à la Fédération pour retirer le cahier des charges.

Dans ce document d'une dizaine de pages, la Fecofa précise qu'elle demeure le seul organe technique reconnu par l'Etat congolais, et qui est prêt à accompagner les entités politico-administratives dans la conception et l'exécution des projets liés à l'organisation et la pratique du football par la construction et la rénovation des stades, la pause des aires de jeux en gazon synthétique et naturel, homologation de ces terrains par la Caf et la Fifa, sans oublier la formation du personnel administratif médico-technique à travers sa direction technique nationale.

Les choses vont tellement vite que l'installation de ces Ligues ne va pas tarder, renseigne une source proche de la Fédération. Les Gouverneurs de quatre provinces concernées par cette offre sont en train de s'activer pour remplir le cahier des charges de la Fécofa.

La province de la Tshuapa aussi concernée

Une autre province qui va s'y mettre aussitôt, a-t-on appris, c'est la province de la Tshuapa. Le Gouvernorat de Boende serait intéressé d'abriter en son sein, une Ligue pour développer et moderniser le football dans cette partie du pays. La ville de Boende, qui a longtemps souffert par ce fameux problème d'infrastructures sportives, vient enfin de se doter d'un stade municipal moderne, œuvre d'un digne fils de ce coin.

Le stade Bolafa, c'est son nom, est doté d'une tribune de 2000 places assises, et une capacité de contenir 6000 personnes dans les pourtours. Il mesure 6600 mètres carrés, avec des gradins dont une partie couverte et une autre ouverte. Il est situé entre les avenues Mobutu, Bosaka et Bakutu dans la ville de Boende. Il a un vestiaire jumelé avec des douches et toilettes pour deux équipes, et compte trois sorties d'évacuations pour le public.

Pour l'instant, il ne reste que la pose de la pelouse synthétique et les sièges, qui ne vont plus tardé pour que ce stade soit mis à la disposition du public.

Pour rappel, c'est depuis le 3 septembre que la Fécofa a formulé une lettre circulaire à l'intention de tous les Gouverneurs de provinces. Son seul souci, c'est de couvrir l'ensemble du pays par les Ligues provinciales en sa qualité de l'organe faîtier du football reconnu par l'Etat congolais.