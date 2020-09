Egypte: L'Egypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne affirment leur soutien à tous les efforts visant à instaurer une paix juste, durable et globale

L'Egypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne affirment leur soutien à tous les efforts visant à instaurer une paix juste, durable et globale

Les ministres des Affaires étrangères d'Egypte, de Jordanie, de France et d'Allemagne ont affirmé l'engagement des quatre pays à soutenir les efforts visant à instaurer une paix juste, durable et globale qui respecte les droits légitimes de toutes les parties conformément au droit international, aux résolutions pertinentes des Nations Unies et à l'Initiative de paix arabe.

Les quatre ministres ont fait une déclaration commune au terme de leur réunion quadripartite tenue à Amman pour continuer leur coordination et consultation sur les moyens de soutenir le processus de paix au Moyen-Orient afin d'instaurer la paix juste, durable et globale.

Les ministres ont souligné que le règlement du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États qui garantit l'établissement de l'État palestinien indépendant et viable sur les frontières du 4 juin 1967, pour vivre côte-à-côte avec Israël en sécurité et en paix, était le moyen de parvenir à une paix globale et durable et à une sécurité régionale.

Ils ont convenu que la construction et l'expansion des colonies et la confiscation des biens palestiniens constituent une violation du droit de l'État et sape la solution à deux États.

À cet égard, les quatre ministres ont appelé les deux parties au conflit à appliquer pleinement la résolution 2334 du Conseil de sécurité.

Ils ont souligné que l'annexion de territoires devrait cesser définitivement, affirmant l'importance de la préservation de l'identité historique et juridique des lieux saints à Al-Qods et du rôle de la Jordanie et de la tutelle hachémite sur ces lieux saints.

Les ministres ont réaffirmé le rôle essentiel de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA) et la nécessité de continuer à fournir le soutien financier et politique dont il a besoin pour avancer dans la mise en œuvre de son mandat conformément aux résolutions des Nations Unies et fournir des services vitaux aux réfugiés.