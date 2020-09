Egypte: Entretien Choukri-Le Drian en marge de la conférence ministérielle à Amman

Les ministres des Affaires étrangères de l'Egypte Sameh Choukri et de la France Jean-Yves Le Drian ont examiné jeudi nombre de questions régionales, et ce en marge de la conférence ministérielle organisée à Amman sur nombre de questions régionales.

M. Choukri a passé en revue les efforts déployés par l'Egypte pour assurer la stabilité politique et sécuritaire en Libye et affirmé l'importance de l'action commune pour arrêter les interventions négatives visant la déstabilisation du pays.

L'entretien a porté sur les développements de la situation au Liban et l'importance de la coordination à ce sujet dans le but de réaliser l'avenir escompté du peuple libanais et désamorcer la crise actuelle.

Les deux ministres ont confirmé l'importance de renforcer le climat de stabilité et de paix dans la région, de sauvegarder les droits légitimes du peuple palestinien et de faire progresser les efforts de paix pour contribuer au règlement global et juste de la cause palestinienne.

M. Choukri a enfin souhaité la reprise, au plus tôt possible, du tourisme français vers l'Egypte.