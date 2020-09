Egypte: Création officielle du Forum du gaz de la Méditerranée orientale ayant son siège au Caire

L'Égypte et la Grèce ont signé, jeudi, un traité officiel faisant du forum du gaz de la Méditerranée orientale une organisation internationale dont le siège est au Caire.

L'ambassadeur d'Égypte à Athènes, Ismaïl Khayrat a pris part à la cérémonie protocolaire de signature du traité par le gouvernement grec, représenté par le ministre de l'Énergie et de l'Environnement Kostas Hatzidakis.

Dans une allocution de circonstance, le ministre grec s'est félicité de la robustesse des relations égypto-grecques, non seulement en matière d'énergie mais aussi dans tous les domaines de coopération bilatérale.

Prenant la parole, le diplomate égyptien a mis l'accent sur les relations stratégiques égypto-grecques et l'attachement des directions politiques des deux pays à renforcer les liens d'amitié et de coopération au service des intérêts communs.

L'ambassadeur égyptien a ajouté que la coopération en vigueur entre l'Égypte et la Grèce dans les domaines de l'énergie et du gaz naturel est l'un des exemples à cet égard. "La nouvelle organisation est une plateforme destinée à nouer un dialogue organisé entre les pays membres sur le gaz naturel et les opportunités de coopération à ce sujet, tant au niveau régional qu'international", a-t-il dit.

Outre l'Égypte, six pays membres fondateurs du forum en question sont membres de l'Organisation du gaz de la Méditerranée orientale. Ces six pays ont interagi positivement avec l'initiative égyptienne lancée en octobre 2018 pour assurer une coopération entre les pays régionaux dans le domaine de l'énergie et du gaz naturel et sauvegarder leurs droits en gaz naturel.