Ile Maurice: Téléphonie - Emtel lance une offre avec la télévision, internet et le téléphone

L'opérateur mobile Emtel a dévoilé ce vendredi 25 septembre une nouvelle offre Airbox, lors d'une conférence de presse à son showroom de Bagatelle. En effet, l'Airbox + est une solution dite «triple play» et comprend l'internet, la télévision et le téléphone dans un seul forfait. Le prix est à Rs 1300 mensuellement.

Auparavant les clients Airbox devaient payer MC Vision pour les chaines de Canal+ Maurice l'abonnement internet à Emtel. Ainsi ce package permet de regrouper tous les services sous une seule facture. A savoir qu'Emtel et MC Vision (Canal+Maurice) font partie du même groupe, soit Currimjee Group.

Pour l'internet, l'offre unique sera un volume de données de 1 Terabit et un débit de 10 Mégabits par seconde. Après l'épuisement du volume, le Fair Usage Policy s'appliquera et l'accès à internet sera réduit à environ 1 Mbps. Airbox utilise la technologie 4G+ pour la connexion internet et de ce fait, il n'y a pas la possibilité d'augmenter la vitesse.

L'offre TV donne accès à une cinquantaine de chaines de Canal+ Maurice incluant TF1 et National Geography entre autres. Si les clients souhaitent ajouter les packs comme Sport, bouquets de France Télévision entre autres, il y a un supplément entre Rs 100 et Rs 400. Il est aussi possible d'ajouter Netflix au pack.

L'offre comprend 100 minutes d'appel gratuites.