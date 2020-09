Afrique: Impact de la Covid-19 - L'UA milite pour le retour à l'école des filles

L'Union africaine (UA) a lancé la campagne « Africa Educates Her » afin de plaider et faire pression sur les Etats pour l'élaboration de plans stratégiques post-Covid-19 permettant le retour à l'école des filles, au même titre que les garçons.

Lancée depuis août, la campagne de l'UA sur l'éducation des filles en période de Covid-19 se poursuivra jusqu'en décembre. Elle vise à créer des contenus créatifs afin de favoriser le retour massif des filles à l'école pendant cette crise sanitaire. Les activités prévues, à cet effet, comprennent des webinaires de haut niveau, des conversations pop-up pour les jeunes sur les réseaux sociaux et un volet culturel sous la forme de concours. Les meilleures propositions en réponse à l'appel à candidatures lancé dans le cadre de cette initiative seront diffusées sur le blog de la campagne de l'UA et feront partie du documentaire « Africa Educates Her » ou « Afrique, éduque-la », qui sortira en fin 2020.

« La crise sanitaire de Covid-19 a affecté plus de 133 millions apprenantes à travers le continent et plus de 10 millions d'entre elles risquent de ne pas retourner à l'école si nous ne prenons pas des mesures garantissant leur retour une fois les classes rouvertes », a déclaré l'UA avant d'ajouter que les filles et les femmes souffrent encore plus de cette pandémie, car elles portent le fardeau du travail à la maison et sont vulnérables aux abus sexistes.

Ce projet est donc ouvert aux ressortissants de tous les États membres de l'UA et les personnes éligibles sont notamment les filles, femmes, étudiants, militants des droits de l'homme, enseignants, éducateurs. Les propositions à soumettre peuvent se faire sous différents formats : musique, vidéo, articles de blogs, poésie et photographie. Les candidatures faites sous un format musical ou audio ne doivent pas excéder quatre minutes et le format requis est celui Mp3.

Les postulants doivent envoyer leurs dossiers par mail tout en y incluant le nom, le pays, l'âge et la profession. La date limite de candidature est fixée au 30 novembre 2020.