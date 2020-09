Sénégal: Edouard Mendy - Une discussion avec Cech qui l'a séduit

Fan de Chelsea, Edouard Mendy a été officiellement présenté hier comme joueur de l'effectif du club Londonien. En amont, une discussion avec la légende Petr Cech a tout changé.

Dans une interview accordée au site officiel du club, le gardien de 28 ans a fait la révélation. Il a fait savoir que sa conversation avec Petr Cech (ancien gardien de Rennes et Chelsea) a joué un rôle prépondérant dans le choix des Blues.

« Oui, il m'a appelé pendant le transfert et m'a rassuré. C'était génial d'avoir quelqu'un du club qui me parlait. Cela m'a montré qu'ils me voulaient vraiment et c'était vraiment apprécié », a-t-il dit.

Une nouvelle aventure pour Edouard Mendy. Un challenge encore plus excitant et plus élévé que les antérieurs. Il va falloir que l'international sénégalais puisse être performant dans l'immédiat.