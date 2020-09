Congo-Brazzaville: Vient de paraître - Rescapé, premier livre de l'écrivain Anthony Mouyoungui

Sorti en septembre aux éditions Maia, Rescapé, premier roman de l'écrivain Anthony Mouyoungui raconte le parcours de deux amis qui fuient la guerre civile au Congo Brazzaville. Ouvrage que l'auteur veut comme un devoir de mémoire, pour témoigner et surtout rappeler qu'on ne devrait plus tomber dans les mêmes horreurs car l'être humain a souvent tendance à vite oublier.

Entre embuches, situations rocambolesques et lueur d'espoir, Franck et Roland, deux amis (qui se sont liés d'amitié à la faculté de lettres) sont obligés de quitter précipitamment Brazzaville pour se réfugier dans le village de Roland pour un court moment. Mais les choses ne se passent pas comme prévu par les deux amis. Franck y passe finalement sept mois, se déplaçant d'une localité à une autre avec Roland et sa famille. Nonobstant son envie de continuer vers Pointe-Noire, Franck hésite et n'a réellement pas besoin d'entreprendre seul ce voyage qui pourrait être dangereux. Il patiente tranquillement, en attendant le bon moment. Celui-ci intervient en faveur d'une lettre venue de Brazzaville. Alors sur les conseils de son ami et de sa famille, Franck décide de prendre la route pour Pointe-Noire afin de retrouver ses parents qui sont sans nouvelles de ce dernier depuis le début du conflit. Voilà campée l'histoire de ce roman qui nous ramène quelques années en arrière en 1998 au Congo Brazzaville lors du conflit socio-politique qui a opposé gouvernement et rébellion.

Pas de fioriture juste les frémissements d'un parcours dans ses ambigüités ou l'auteur nous plonge dans le quotidien de deux amis qui traversent la région du Pool (sud du Congo) à la quête d'un refuge. Si l'histoire est basée sur les déplacements et rencontres (on rit souvent aux éclats à la lecture des péripéties des personnages parfois complètement déjantés) auxquels vont se succéder des récits terriblement tristes (impossible de ne pas verser une petite larme à certains moments), l'auteur tout doucement de manière presque anodine nous fait le rappel de la situation de ce conflit qui jour après jour se dégrade.

Ecrit à la première personne, le lecteur se laisse prendre entre les mailles de Franck et Roland. De plus, l'écriture est d'une simplicité fabuleuse (du moins en apparence !) mais crée petit à petit une atmosphère douce-amère déchantée qui gagne l'esprit du lecteur au point de l'immerger profondément dans des histoires croisées que vous aurez l'occasion de découvrir au fil des pages.

130 pages pour raconter les aventures et suivre le périple de ce duo que je vous laisserai découvrir vous-même au fil de la lecture car s'il est évident dès le départ que cette histoire vibre d'histoires vécues, il y a aussi la part de l'écrivain qui donne une dimension toute autre à la réalité. Au finish, on ressort de ce livre bouleversé, le cœur et les souvenirs en ébullition tant qu'Antony Mouyoungui, l'auteur, a su impliquer l'auteur tout au long de ce cheminement. A noter, la couverture sobre sur laquelle apparaissent des rails a un incontestable sens puisqu'ils expriment ces longues et interminables marches vers la lumière.

Pourquoi ce livre ?

Ecrire pour transmettre, témoigner, se sentir plus léger et renaître a fait savoir l'auteur. « Ecrire ce livre pour moi a été comme un devoir de mémoire, mais aussi une sorte de thérapie individuelle... Toutes ces années, j'ai vécu avec cette histoire dans la tête, je faisais tout pour l'enfouir dans ma mémoire mais elle me remontait toujours à la surface », a souligné Anthony qui est arrivé à la conclusion de mettre sur papier ce bout d'histoire qui est finalement celle des tous les Congolais. Une histoire qu'il a écrit patiemment, car il lui a fallu aller chercher dans ses souvenirs d'il y a plus de 20 ans.