Afrique: NBA - Un Africain élu meilleur joueur pour la seconde année consécutive

Pour cette saison atypique de la NBA pour cause de coronavirus, c'est encore un joueur d'origine africaine qui trône sur le plus grand championnat de basket au monde, en remportant le trophée de meilleur joueur de la saison.

Sans vraiment trop de surprise, c'est donc Giannis Antetokounmpo, qui a été élu MVP de la saison régulière par les journalistes. La superstar des Bucks de Milwaukee remporte son deuxième trophée de MVP de suite et réalise ainsi une année historique en remportant aussi le trophée de meilleur défenseur de la saison régulière.

Un choix logique tant l'originaire du Nigéria a survolé la saison régulière avec des statistiques impressionnantes : 29.5 points, 13.6 rebonds et 5.6 passes décisives de moyenne. Cette seconde statuette le fait entrer dans un club très prestigieux, celui des joueurs qui ont réalisé le doublé. Dans cette liste, on retrouve : Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain et Bill Russell.

Un doublé historique

Giannis devient également le premier joueur d'origine africaine de l'histoire à remporter deux trophées de MVP, puisqu'il ne partage son nom au palmarès qu'avec un autre Nigérian, Hakeem Olajuwon, sacré en 1994.

Enfin, autre exploit, le « Greek Freak », comme on le surnomme, devient le troisième joueur de l'histoire seulement, après Michael Jordan en 1988 et Hakeem Olajuwon en 1994, à remporter la même année le trophée de meilleur défenseur et de MVP. Prématurément éliminé des playoffs, Giannis Antetokounmpo aura visiblement de quoi se consoler avec ce nouveau titre individuel en attendant la prochaine saison.