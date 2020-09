Nigeria/Comores: FC Lorient - Faiz Selemani élogieux envers Terem Moffi

Faiz Selemani va perdre l'un de ses coéquipiers en attaque à Courtrai. Terem Moffi, l'attaquant nigérian va signer au FC Lorient. Il va quitter en laissant de très bons souvenis dans son club et aux yeux de l'international comorien.

Agé seulement de 21 ans, Moffi a séduit son monde en Jupiler Pro League. Des performances qui lui ouvrent les portes de la Ligue 1. Il va signer chez les Merlus. Enorme perte offensive de Courtrai, le Nigérian a été encensé par son coéquipier Selemani.

« Je n'ai pas joué beaucoup de matches avec lui à cause du Covid. J'ai été blessé et lui aussi. Mais au vu des entraînements qu'on a pu faire ensemble et de ce que j'ai pu voir durant les matches, je pense que c'est un très bon joueur qui cale beaucoup de ballons devant. Il fait de très bons appels, il est très bon dans la finition. C'est aussi un super mec. Il est discret mais quand on parle un peu avec lui il est marrant. Je n'ai jamais eu de problèmes avec lui et il n'a jamais eu de soucis avec quelqu'un dans le vestiaire », a-t-il déclaré dans un entretien à Ouest-France.

Arrivé à Courtrai dans l'anonymat, Terem Moffi a fait parler de lui par son efficacité devant les buts. Une ascension fulgurante qui ne surprend pas Faiz Selemani.

« C'est arrivé vite car il s'en donne aussi les moyens. C'est un joueur qui travaille beaucoup en dehors des entraînements. On le voit souvent en salle, donc tout ce qui lui arrive c'est mérité. Je pense qu'il va continuer sur cette lancée en Ligue 1 et ça va payer. Pour moi, sa réussite n'est pas une surprise, car c'est un joueur qui s'est donné les moyens de faire ce qu'il a fait. Quand tu es un joueur de qualité et qu'en plus tu travailles, ce n'est pas une surprise d'en arriver là », a-t-il conclu.