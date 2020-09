Cameroun: Chambre de Commerce - Nouveau mandat pour Christophe Eken

Le président a été installé hier à Douala dans ses fonctions de président de l'institution consulaire par Gabriel Dodo Ndoke, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique.

Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique (Minmidt), Gabriel Dodo Ndoke, a procédé à Douala hier, 24 septembre, à l'installation du président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat (CCIMA), Christophe Eken, nommé par décret présidentiel le 7 août 2020, suite aux résultats des élections des membres de cette chambre consulaire, tenues le 7 juillet 2020.

Cette installation a donné l'occasion à Gabriel Dodo Ndoke de féliciter les membres élus et le président de la CCIMA, Christophe Eken. Eux qui méritent la confiance du chef de l'Etat. Et de les appeler à fixer le cap, adopter des résolutions et recommandations à même de faire en sorte que la CCIMA participe activement à la promotion du secteur privé et à la prospérité du Cameroun. La qualité des hommes et femmes valeureux, pétris d'expérience et constituant son aréopage donne toutes les raisons d'y croire, malgré un environnement économique morose dû aux crises sécuritaire et sanitaire que connaît notre pays et qui ont fortement impacté le tissu économique national.

Selon l'Institut national de la Statistique, le taux de croissance est passé de 3,7% en 2019 à -1,1% en 2020, 8 000 emplois ont été supprimés et les pertes économiques s'élèvent à 2 000 milliards de F. Il faut donc tirer les leçons et transformer les difficultés en opportunités. Pour la mandature en cours, 2020-2024, quatrième du genre, Christophe Eken devra aller plus loin, en produisant des outils de réflexion, en promouvant l'économie par la formation des acteurs, en capitalisant les opportunités des zones de libre échange, etc.

Une tâche immense et des défis à relever qui nécessitent de la part de l'équipe à Christophe Eken, des ressources humaines de qualité, l'implication de tous pour des solutions pratiques aux problèmes. Objectif ultime, faire en sorte que les affaires se portent bien. Le gouvernement, par la voix de Gabriel Dodo Ndoke, s'engage à apporter tout son accompagnement, en plus de sa confiance, pour que main dans la main et à travers des actions concertées, des voies et moyens soient trouvés pour que l'économie nationale retrouve des couleurs. Ce qui ne fait l'ombre d'aucun doute pour le Minmidt, l'assemblée générale qui a suivi l'installation officielle du président de la CCIMA et qui s'achève ce jour, étant appelée à capitaliser les atouts nombreux, fédérer les forces pour un retour rapide de la sérénité au sein des milieux économiques nationaux.