Angola: Le PIIM crée plus de 20 mille emplois fixes

Luanda — Vingt-trois mille 200 emplois fixes seront créés, jusqu'en 2022, dans le cadre de l'exécution du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM), a annoncé jeudi la porte-parole de la Commission interministérielle, Laurinda Cardoso .

Les données mises à disposition par la Commission interministérielle de mise en œuvre du PIIM montrent qu'à ce jour, 3 441 emplois temporaires ont été créés.

Actuellement, au niveau des pays, 1.302 projets sur un total 1.749 projets sont en cours d'exécution.

Parmi ceux-ci, 47 sont déjà terminés.

Le secteur de l'éducation compte 603 projets, la santé 301, l'eau 140 et 106 liés aux infrastructures administratives.

En termes budgétaires, sur les 672 000 000 000,00 Kwanzas du budget général du PIIM, 56 019 067 106,74 ont déjà été appliqués.

Selon Laurinda Cardoso, qui s'adressait à la presse à l'issue de la réunion de bilan, le degré d'exécution des projets au niveau national, en septembre, est positif.

Lors de la réunion, la plateforme technologique de gestion du PIIM et les modalités techniques de son fonctionnement ont été présentées et approuvées.

La plate-forme, accessible via Internet sur le portail http://piim.gov.ao/infopublica, permettra aux citoyens nationaux de suivre le niveau d'exécution physique et financière des projets, des informations sur les projets à développer, les entités en concurrence pour leur exécution et l'indice de projection d'employabilité.

Selon la responsable, avec cette plateforme, il sera possible de renforcer les différents mécanismes qui existent déjà sur la gouvernance participative, la promotion et la transparence dans l'exécution des dépenses publiques.

Lancé en août 2019, par le Président de la République, João Lourenço, le PIIM initial prévoyait 236 actions, dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du bâtiment et des travaux publics, des infrastructures administratives, des routes, de l'énergie et de l'eau, de la sécurité et de l'ordre public, de l'urbanisme et assainissement de base.

Les programmes, projets et actions inclus dans le PIIM se concentrent principalement sur les secteurs de la santé, du bâtiment et des travaux publics, de l'urbanisme, de l'énergie et de l'eau, de la sécurité et de l'ordre public, de l'assainissement de base et des infrastructures, entre autres.