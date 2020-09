Congo-Kinshasa: Slam - Mykrob Lyrika'l un artiste qui fait la fierté de la ville océane

Mykrob Lyrika'l est un slameur congolais basé à Pointe-Noire. Il a commencé par le dessin, puis le rap, et a découvert plus tard le slam.

Après une collaboration avec le rappeur franco-guadeloupéen Nels Boogie dans le morceau « Notre diaspora », il est en préparation d'un tube de six titres. A son actif, il a un single intitulé « portrait réalité » déja publié sur le site de téléchargement « dcoastlife ». Puis un spectacle en vue en attendant que la scène artistique reprenne son cours d'activités.

En rétro, signalons la vie de l'artiste en quelques dates. En 2009, Mykrob est lauréat du concours de slam à l'Institut français du Congo. En 2010, il devient membre de « Styl'oblique », le plus grand groupe de slam du Congo-Brazzaville. Dès lors, il participe à plusieurs manifestations de slam dans son pays et ailleurs : au festival Matombi Sound System en 2012 ; au Slam national en 2013 ; au festival de la biodiversité organisée par l'ong Renatura ; au festival Pointe-Noire en scène en 2016 ; au Printemps des poètes 2017 ; au Cultural Hip-hop ambition en 2018 ; au Guadeloupe poésie festival en 2019.

La rencontre avec certains slameurs et rappeurs de renom comme Karlito, Wally Fall, Xuman et Keyti, l'ont permis de se forger un style personnel attrayant, mêlant ludisme et lyrisme. Un talent qui suscite adulation et de nouveaux fans à travers ses spectacles et surtout ses productions dont nous retiendrons juste quelques titres les plus significatifs : « Africa stand up » ; « Figure de style » et « Bu N'sana ».