Cameroun: Probatoire général - 31,22% de réussite

Le taux connaît une forte baisse par rapport à l'année dernière (43,82%), d'après les statistiques de l'Office du baccalauréat du Cameroun disponibles depuis hier.

Démarrage en trombes d'une bienheureuse à la cour centrale du Lycée général Leclerc, hier 24 septembre. La joyeuse sprinteuse manque de se manger une bosse suite à un faux pas dans une crevasse, sous le regard amusé de la foule. Cette joie incontrôlable tire sa source quelques mètres plus loin, où un homme procède à la lecture solennelle des résultats du probatoire de l'enseignement secondaire général. Cintré dans un costume sombre, le speaker vide une à une les listes des admis posées devant lui. De temps en temps, des cris de joie appuyés viennent réveiller une assistance trop crispée. Alors que la nervosité se lit sur les visages de ceux qui attendent encore leurs résultats, des candidats déjà fixés sur leur sort esquissent une danse de la victoire juste à côté. Rythmées par des applaudissements et des chants, les contorsions corporelles des danseurs rappellent celles d'un invertébré.

Manuella, l'une des lauréates, s'essayait au Probatoire A4 allemand pour la quatrième fois. De multiples tentatives qui lui ont valu le surnom de « Général ». Bien plus qu'une victoire, elle célèbre surtout le fruit de sa persévérance dont les graines ont été plantées dans un groupe qui offre des cours du soir. « Je suis tellement contente d'avoir enfin réussi. J'étais déjà désespérée. Heureusement j'ai fini par déposer les dossiers à la dernière minute cette année. Je me suis dit qu'on ne sait jamais. A présent, je suis prête pour la reprise des classes », se réjouit-elle. Comme elle, la plupart des candidats présents ici ont interrogé leurs résultats la veille par SMS. Mais assister à la lecture des noms et consulter les listes affichées rend le succès encore plus savoureux.

Cette année, le probatoire n'aura pas fait mieux que les autres examens. « Le tamis », comme le surnomme la communauté des élèves, aura recalé encore plus de candidats que d'habitude. Les statistiques brutes fournies par l'Office du baccalauréat du Cameroun font voir une baisse du taux de réussite de l'ordre de 12,6%. Celui-ci est en effet passé de 43,82% en 2019 à 31,22%. Dans le classement des régions, le Sud-Ouest et le Nord-Ouest occupent les deux premières places, avec respectivement 55,24% et 46,89%, malgré un faible effectif de candidats. L'Extrême-Nord quant à elle reste au dernier rang avec 19,94% de taux de réussite. La contreperformance globale enregistrée peut s'expliquer par les perturbations intervenues au cours de l'année scolaire écoulée. Le coronavirus a en effet conduit à un arrêt des cours en présentiel entre mi-mars et mai 2020, avant une reprise dans les salles de classe au mois de juin dernier. Le défi de la communauté éducative pour l'année scolaire 2020-2021 sera d'améliorer ces résultats.

Les statistiques par région

Session 2020

Session 2019

Régions

Admis

Taux de réussite

Rang

Taux de réussite

Rang

Adamaoua

2 611

35,11%

5e

38,59%

9e

Centre

21 961

36,22%

3e

48,15%

2e

Est

2 342

29,63%

7e

41,06%

7e

Extrême-Nord

4 662

19,94%

10e

33,27%

10e

Littoral

15 616

35,16%

4e

46,20%

4e

Nord

3 663

27,39%

8e

38,65%

8e

Nord-Ouest

68

46,89%

2e

54,45%

1er

Ouest

8 098

24,72%

9e

44,41%

5e

Sud

3 063

33,51%

6e

43,43%

6e

Sud-Ouest

216

55,24%

1er

47,55%

3e

TOTAL

62 300

31,22%

//

43,82%

//