Congo-Brazzaville: Cosmétique - Didi-Stone Olomidé, nouvelle ambassadrice de l'Oréal Paris

L'Influenceuse et mannequin de nationalité congolaise rejoint les porte-paroles de la marque parmi lesquelles Beyonce, Jennifer Lopez, Kerry Washington, Penelope Cruz, Zoe Saldana, Camila Cabello, ou encore Liya Kebede.

La jeune femme multiplie depuis un moment les campagnes publicitaires pour de nombreuses marques de cosmétique et de prêt-à-porter. Elle fait sensation à chaque apparition sur un podium en période de Fashion Week et à chacune de ses posts sur les réseaux sociaux.

Ses looks ultrasophistiqués ont conquis plus d'un. Suivie par des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, Didi-Stone épate par son sens aigu du luxe. Balmain, Jean-Paul Gauthier, Jacquemus, Maison Margiela sont parmi ses créateurs préférés.

À 21 ans, l'étudiante en business de la mode est sans doute l'une des jeunes femmes les plus stylées d'Afrique. On lui doit notamment ce titre grâce à sa victoire au concours de l'Africaine la plus stylée de la diaspora qu'elle remporte en 2016. C'est une it-girl qui aligne notamment 771K followers sur Instagram.

Repérée par un scout en pleine rue à Paris, Didi Stone commence à travailler comme mannequin à l'âge de 15 ans. Depuis son plus jeune âge, elle aime prendre soin de son apparence. Et dans sa famille c'est quelque chose d'habituel, voire une philosophie, de s'habiller avec élégance. Son amour pour la mode lui a été transmis par ses parents, le célèbre chanteur congolais Koffi Olomidé et sa femme Aliya.