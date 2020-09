Angola: L'épargne financera la dette et les programmes économiques

Luanda — Les six milliards de dollars que l'Angola espère économiser d'ici 2023 avec la suspension des paiements des lignes de crédit du G20, serviront à payer d'autres dettes en cours et à cofinancer les programmes de l'Exécutif pour promouvoir l'activité productive et l'inclusion sociale.

En plus des crédits du G20, l'Angola a des dettes non suspendues avec d'autres partenaires et qui continuent de rapporter des intérêts et des capitaux. Par conséquent, il utilisera les économies résultant de la suspension pour honorer ses engagements auprès de ces financiers, selon la ministre des Finances, Vera Daves, lors de la conférence de presse sur les négociations avec le FMI. En ce qui concerne l'application de cette épargne dans les programmes de développement économique et d'inclusion sociale, la ministre a déclaré qu'elle comptait sur la participation des entrepreneurs du secteur privé dans des projets générateurs d'emplois et de croissance économique.

La gouvernante a évoqué le cofinancement de programmes car elle invite des particuliers à participer aux initiatives gouvernementales, soit par le biais de partenariats public-privés, soit en encourageant les banques à financer l'économie et les projets qui peuvent diversifier l'économie, créer des valeurs et des revenus.

A propos de l'inclusion sociale, elle a parlé du programme de transferts monétaires "Kwenda", un projet d'aide aux familles vulnérables, d'une valeur de 420 millions USD financés par l'État et la Banque mondiale.

Selon vera Daves, grâce à des partenariats, l'intention est d'améliorer les conditions de santé, l'éducation et d'autres priorités de la population, en promouvant l'activité économique, en créant des emplois, par conséquent avoir accès à plus de recettes fiscales grâce à une activité économique vigoureuse.

Club de Paris

En ce qui concerne le Club de Paris, l'Angola a déjà signé le mémorandum adhérant à l'Initiative de suspension du service de la dette (DSSI), a dit la ministre des Finances.

Cependant, elle a expliqué qu'en plus des pays qui ont adhéré à l'initiative de suspension de crédit, il y a d'autres grands créanciers avec lesquels ils ont négocié bilatéralement, évitant de détailler les termes de la conversation en raison des accords de confidentialité entre les parties.

«Nous pouvons entrer dans les détails grâce aux accords de confidentialité que nous avons avec ces créanciers, mais évidemment, nous partageons toujours les économies estimées avec ces processus. Nous sommes totalement transparents à cet égard», a précisé la gouvernante.

Concernant les négociations avec le FMI, elle a indiqué qu'il n'y avait pas de conditions et que cette organisation avait suivi les initiatives de l'Angola, et a conclu qu'elles étaient suffisantes pour placer la dette publique sur une voie de durabilité.

"Après avoir analysé tous ces facteurs, exercices et économies, il a été conclu que la dette angolaise est soutenue", a-t-elle souligné.

Agences de rating

À ce stade, la ministre a dit que l'évaluation du risque de l'Angola par l'agence de notation Fitch avait été effectuée avant qu'elle n'ait eu accès à la décision positive du FMI.

"Elles décident sur la base des données disponibles et évidemment elles devraient avoir des doutes sur le fait que le FMI considère que nous étions prêts ou non. Le résultat de ces doutes s'est certainement reflété dans leur vision.

Au cours de la première semaine de septembre, Fitch a abaissé la note souveraine de l'Angola à CCC, indiquant qu'il existe une réelle possibilité de défaut financier en raison de l'augmentation significative de la dette et de la détérioration des finances publiques.

Elle a souligné que les agences offraient des perspectives stables, déclarant que l'Exécutif angolais faisait de son mieux pour mettre en œuvre les réformes et rendre l'économie plus résiliente.

La ministre a rappelé que les entités d'évaluation des risques suivaient ce qui se faisait en Angola et qu'avec le résultat positif de la troisième évaluation du FMI, j'aimerais que vous réexaminiez tout, alors qu'elles continuent de suivre une stratégie d'endettement responsable, pour améliorer la qualité des dépenses et élargissement de l'assiette fiscale de sorte que le besoin d'endettement est de moins en moins important. Vera Daves pense que toute cette réalité aidera l'Angola à diminuer la perception du risque avec le temps.

Une agence de notation est une entité qui évalue, attribue des notes et classe des pays ou des entreprises, selon une note de risque, qui exprime leur capacité à payer leurs dettes dans le délai fixé.

La dette de l'Angola

La dette de l'Angola représente environ 90% du PIB et 60% du Budget général de l'État 2020 (13,5 milliards AKz).

D'ici la fin de cette année, l'encours de la dette publique devrait atteindre environ 123% du PIB.

La Chine est le plus grand financier de l'Angola avec des crédits de l'ordre de 20,1 milliards de dollars américains.

Les données de la Banque nationale d'Angola (BNA) se référant à la fin de 2019 indiquent que l'État chinois et les banques commerciales de ce pays détiennent 45% de la dette extérieure de l'Angola, soit 22,4 mille USD.

En ce qui concerne le FMI, l'Angola a reçu, en décembre 2018, 1 milliard de dollars EU, avec la signature de l'accord et, ensuite, avec les deux bilans annuels en 2019, 250 millions chacun.

Qu'a-t-on reçu jusqu'à présent sur le total de 3,7 milliards initialement prévu?

À 3,7 milliards, cette institution de Bretton Woods a ajouté 765 millions supplémentaires, le 16 septembre, après la troisième évaluation, en raison de l'impact du covid-19 sur l'économie angolaise.

Dans la quatrième évaluation, le pays recevra 500 millions de dollars, plus 265 millions de dollars sur le reste des 765 millions. Et donc cela se poursuivra jusqu'en décembre 2021.

En plus de ces partenaires, l'Angola a des engagements financiers envers d'autres créanciers.