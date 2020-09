Angola: Menongue forme les premiers guides touristiques

Menongue (Angola) — La promotion de l'écotourisme dans la province de Cuando-Cubango a été à la base de la formation de guides touristiques, dont la clôture a eu lieu jeudi, dans la ville de Menongue.

La formation, qui a duré quatre jours, a réuni 35 participants, de deux sexes, dans le cadre d'une initiative de l'Ecole Supérieure d'Hôtellerie et Tourisme de Cuando-Cubango, affectée à l'Université Cuito Cuanavale.

Le projet de formation de guides touristiques ou d'agents de tourisme communautaire à Ilha do Leapeka, commune de Missombo, municipalité de Menongue, très fréquenté par les touristes nationaux et étrangers, est aligné sur l'axe stratégique du gouvernement angolais, qui considère le tourisme comme un secteur alternative à la diversification et à la croissance économique.

L'une des principales cartes postales touristiques de Menongue, Leapeka est à 21 kilomètres du centre de la capitale provinciale, dans un espace où coule la rivière Kuebe et où de jolies pierres sont implantées, avec une cascade unique dans la région.

L'école supérieure d'hôtellerie et de tourisme de Cuando-Cubango, qui fonctionne depuis 2014, compte sur des enseignants angolais et cubains, et a déjà formé plus de 120 techniciens supérieurs dans le domaine.

La province de Cuando-Cubango possède un énorme potentiel touristique, encore inexploré, qui repose principalement sur la faune et la flore, ainsi que sur son patrimoine historique et culturel.

D'une superficie de 199 049 kilomètres carrés, la province a une grande partie de son territoire couvert par des parcs nationaux et des réserves environnementales, principalement situées à l'est et au sud, totalisant 22 610 kilomètres carrés.

Sur son territoire, les zones de protection suivantes se distinguent: le parc national de Luengué, le parc national de Luiana, le parc national de Longa-Mavinga et le parc national de Mucusso, tous membres de l'aire de conservation transfrontalière Cubango-Zambeze.