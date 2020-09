Algérie: Chenine préside les travaux de réunion du nouveau Bureau de l'APN

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Slimane Chenine a présidé, jeudi, les travaux de la réunion du Bureau de l'Assemblée avec sa nouvelle composante, indique un communiqué de l'APN.

Chenine "a félicité, à l'entame des travaux, les nouveaux membres du Bureau au titre de la session parlementaire 2020-2021, leur souhaitant pleine réussite dans leurs nouvelles missions et la poursuite de la promotion de l'action législative et parlementaire dans un climat imprégné de synergie et de complémentarité entre tous les membres et en adéquation avec la vision qui consiste en l'approfondissement de la collaboration entre les institutions constitutionnelles et la prise en charge des préoccupations des citoyens", précise un communiqué de l'APN.

Chenine a également adressé "ses remerciements aux membres du Bureau dont le mandat est arrivé à terme pour avoir assumé leurs responsabilités et pour les efforts consentis tout au long d'une année marquée par une activité législative et parlementaire intense".

A cette occasion, le président de la Chambre basse du Parlement s'est félicité de la teneur de "l'allocation du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, devant la 75e session ordinaire des Nations unies, lequel a évoqué une réaffirmation des positions de principe à l'égard de questions légitimes et justes et un plaidoyer de l'approche algérienne qui consiste en la non-ingérence dans les affaires internes des pays, le respect de leur souveraineté tout en privilégiant les solutions politiques et constitutionnelles, ainsi qu'en l'appui du dialogue, du bon voisinage et de la défense de la paix et de la sécurité internationales".

L'allocution du Président de la République a été favorablement accueillie, étant en parfaite synergie avec les positions populaires qui expriment la dignité et l'authenticité du peuple algérien", s'en est félicité M. Chenine qui a, par la suite, réparti les tâches aux, vice-présidents, membres du bureau.

Le Bureau a ,enfin, examiné " une demande portant activation des procédures de levée d'immunité de deux députés et décidé de transmettre leurs dossiers à la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés".