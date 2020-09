Algérie: APN - Les vice-présidents installent les 12 commissions permanentes et leurs bureaux

Alger — Les neuf vice-présidents de l'Assemblée populaire nationale (APN) ont procédé jeudi à l'installation des 12 commissions permanentes et de leurs bureaux, après la validation, en plénière, des listes nominatives, a indiqué l'Assemblée dans un communiqué.

A ce propos, le vice-président, Hamid Boucharef a supervisé la cérémonie d'installation de la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés ainsi que la Commission de la Santé, des affaires sociales, du travail et de formation professionnelle, tandis que le vice-président Djilali Slimani a procédé à l'installation de la Commission de la défense nationale et celle de la Culture, de la communication et du tourisme.

Pour sa part, le vice-président, Mohamed Chenouf a installé la Commission des affaires économiques, du développement, de l'industrie, du commerce et de la planification ainsi que la Commission de la jeunesse et des sports et de l'activité associative.

Mme. Ouassila Taiba, également vice-présidente à l'APN, a installé la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de l'émigration, tandis que M.Touhami Boumeslat a installé la Commission des finances et du budget.

De son côté, le vice-président, Abderrezak Terbèche a installé la Commission de l'agriculture, de la pêche et de la protection de l'environnement, au moment où Badreddine Adjailia a supervisé l'installation de la Commission des transports et des télécommunications.

A noter que la Commission de l'habitat, de l'équipement, de l'hydraulique et de l'aménagement du territoire a été installée par la vice-présidente, Fatima Saidi, et la Commission de l'Education, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des affaires religieuses a été installée par M. Abdelkader Slimani.