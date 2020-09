Cote d'Ivoire: «J'en appelle à l'esprit du civisme et à la culture démocratique de tous les acteurs politiques»

Le vendredi 25 septembre 2020, à l'occasion de son meeting au terrain Bouramani de Zuenoula, marquant la deuxième étape de sa visite d'État dans la région de la Marahoué, le Chef de l'État a lancé un appel aux leaders politiques du pays.

« J'en appelle à l'esprit du civisme et à la culture démocratique de tous les acteurs politiques, pour garantir la paix et la tranquillité de nos concitoyens. (... ) La paix est un trésor. La paix n'a pas de prix. Nous devons tout faire pour maintenir et renforcer cette paix à Zuenoula, dans la Marahoué et dans notre beau pays », a-t-il dit.

Le Chef de l'État a saisi l'occasion pour s'adresser à la jeunesse du département de Zuenoula, et à travers elle, à la jeunesse de la région et celle du pays. Comme il l'avait fait à Bongouanou le samedi 12 septembre 2020, lors du dernier meeting de sa visite d'État dans le Moronou, Alassane Ouattara a appelé les jeunes à ne pas se laisser manipuler par les acteurs politiques, mais plutôt à se préoccuper de leur avenir.

« Je voudrais tout particulièrement inviter vous les jeunes qui êtes nombreux et majoritaires en Côte d'Ivoire comme dans la Marahoué, de vous préoccuper de votre avenir. De regarder votre avenir et de vous inscrire dans les initiatives développées par le gouvernement pour offrir des emplois. Parce que c'est l'emploi qui vous donnera votre dignité. C'est l'emploi qui vous permettra de former une famille. C'est l'emploi qui vous permettra d'aider vos parents. Avoir un emploi, c'est la chose la plus essentielle. Et je sais que je peux vous faire confiance. Parce que je vous offrirai des emplois. Ce plan Marshall comprendra la création des emplois pour la jeunesse. Vous pouvez me faire confiance. Dans notre pays, plus de 75% de la population a moins de 30 ans.

C'est à vous que je m'adresse. C'est votre avenir qui m'intéresse. C'est pour cela que vous devez travailler aussi pour votre avenir, et ne pas écouter les chants de sirènes. Évitez la violence. Travaillez pour consolider la paix », a invité le Chef de l'État, avant d'appeler les populations de la région à consolider l'esprit du vivre-ensemble « Je voudrais vous exhorter à continuer de cultiver ces valeurs d'union, de fraternité que le Président Félix Houphouët-Boigny nous a léguées en héritage. Nous devons pas le gaspiller. C'est un héritage très précieux. Et nous devons tout faire pour le consolider », a-t-il lancé avant d'assurer les populations de ce que l'élection pésidentielle prévue pour le 31 octobre 2020, se tiendra à date, dans la transparence, et sans violence.