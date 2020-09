Soudan: Al-Burhan honorera l'ouverture de la conférence économique samedi à Khartoum

Khartoum — La première Conférence économique nationale débutera demain, samedi matin, dans la salle de l'amitié à Khartoum, dont les sessions seront honorées par la présence du Lt-Gen Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil souverain de transition, qui prononcera un discours devant les travaux de la séance d'ouverture.

La conférence se tient sous les auspices du Premier ministre, Dr. Abdallah Hamdouk, qui présente un document de travail à la conférence, intitulé: Visions, défis et priorités de développement pour le gouvernement de transition vers un État national démocratique durable conformément à un projet de développement intégré.

La conférence aurra neuf sessions en trois jours, ainsi que d'un certain nombre d'activités et de discussions parallèles, de documents de travail et de recommandations soumis par dix-huit ateliers sectoriels de divers secteurs qui ont précédé la conférence en tant que travail préparatoire.

La conférence est attendu de fournir une plate-forme pour une discussion ouverte et transparente entre les différentes forces, groupes, institutions et organisations liés et intéressés par l'économie soudanaise, au-dessus desquels se trouvent le gouvernement de transition, les forces de la liberté et du changement, les organisations d'employeurs, les hommes d'affaires, les organisations de la société civile et les chercheurs indépendants de diverses universités, afin que la conférence se termine par la définition de l'orientation générale de l'économie nationale et d'une manière qui contribue à résoudre les problèmes macroéconomiques et à proposer des alternatives pour éliminer les distorsions structurelles, arrêter la détérioration, stabiliser les prix et le taux de change, équilibrer la balance extérieure, réduire le déficit budgétaire et donner au Soudan les qualifications nécessaires pour jouer son rôle d'avant-garde dans son environnement régional et international pour profiter de la coopération internationale et des opportunités de commerce extérieur.