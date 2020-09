Togo: L'ANC en Conseil National le 10 Octobre prochain

A travers un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction en ce début de soirée, le parti ANC (Alliance Nationale pour le Changement) de Jean-Pierre Fabre annonce son Conseil National, au programme de sa rentrée politique.

Selon les termes du document signé par la Vice-présidente du parti, Isabelle Manavi Améganvi, « dans le cadre de sa rentrée politique, le parti tiendra un Conseil National, le samedi 10 octobre 2020, à partir de 06h00, au Foyer du Cinquantenaire de l'Eglise Evangélique Presbytérienne, Paroisse de Nyékonakpoè à Lomé, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur contre la propagation de la pandémie du Covid-19 ».

l'on situe ce Conseil dans un contexte « où tous les défis sociopolitiques continuent de se heurter au refus obstiné du pouvoir RPT/UNIR d'ouvrir notre pays à l'alternance et au changement démocratiques », « où persiste un discours ambiant qui exalte la résignation voire la démission devant l'effort, qui tente de remettre en cause l'existence des partis politiques et d'anéantir la flamme du militantisme politique » et « où les peuples épris de liberté, de justice et de paix aspirent à prendre résolument leur destin en mains pour assurer l'ancrage de la démocratie, de l'Etat de droit et de la bonne gouvernance ».

Le parti orange dit compter « sur la mobilisation de tous pour le succès de ce Conseil ».