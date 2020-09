Maroc: Habib El Malki s'entretient avec Nikolaj Harris

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a reçu, jeudi 24 septembre au siège de la Chambre, Nikolaj Harris, ambassadeur du Royaume du Danemark à Rabat.

Au début de la rencontre, ce dernier a salué les mesures volontaristes prises par le Maroc dès le début de la pandémie sur Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI dans le but d'en réduire les répercussions économiques et sociales.

Il a expliqué que tous les pays, y compris le Danemark, sont confrontés aux mêmes défis liés à cette pandémie et cherchent à atteindre un équilibre entre la nécessité de préserver la sécurité de leurs citoyens et celle de relancer leur économie.

Concernant les relations bilatérales entre les deux pays, Nikolaj Harris a souligné l'intérêt croissant des entreprises danoises à investir au Maroc, faisant référence, à titre d'exemple, aux énormes investissements des entreprises danoises dans le projet Tanger-Med, ajoutant qu'il y a eu un rapprochement remarquable entre les deux pays au cours de ces dernières années ainsi qu'une coordination et une coopération étroites dans des domaines vitaux liés à l'environnement, à la lutte contre les changements climatiques, à l'économie verte, au développement économique et social et à l'échange d'expériences et d'expertises entre les secteurs gouvernementaux.

Pour sa part, le président de la Chambre des représentants a affirmé que le Maroc, en vertu de sa position stratégique distinguée et en tant que pays sûr et stable, offre de grandes opportunités à même d'attirer les investisseurs étrangers, sans oublier qu'il représente une porte d'entrée vers les pays du continent africain.

Habib El Malki a également souligné que le Maroc est en train d'élaborer un nouveau modèle de développement solidaire qui prend en compte la réalisation de la justice sociale et spatiale et vise à assurer une vie décente à tousses citoyens, notant que l'expérience du Danemark est considérée comme pionnière dans ce domaine, et qu'on peut en tirer profit ainsi que des autres expériences internationales réussies, tout en veillant à préserver la spécificité du modèle marocain.