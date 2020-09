Ile Maurice: Judiciaire - A la rencontre des nouveaux avocats

Ce vendredi 25 septembre, 23 nouveaux avocats ont prêté serment. Ils sont les premiers à le faire dans le nouveau bâtiment de la Cour suprême. Après l'exercice, ils se sont confiés sur les défis qu'ils ont dû relever pour terminer leur pupillage pendant le confinement.

Pendant la cérémonie, le chef juge, Asraf Caunhye, a rappelé les bases de la profession légale à ces nouveaux membres du barreau. «Vous faites dorénavant partie d'une profession noble et vous devez faire preuve d'intégrité, d'engagement, d'éloquence, de courage, de compétences analytiques et de 'sound intellect'», a dit le juge Caunhye. Dans la foulée, le no 1 du judiciaire a rappelé qu'il est impératif de respecter le code d'éthique pour éviter de «bring the profession into disrepute».

Nous avons sollicité quelques-uns des nouveaux avocats et ils ont accepté de parler de leur expérience en tant que 'pupil' pendant le confinement et le fait d'être le premier batch à prêter serment dans ce nouveau bâtiment.

Lovishnee Teeluck:

«Pendant le Covid-19, nous avons dû relever de nouveaux défis. Le 'work from home' nous a permis de trouver de nouvelles façon de travailler. Il a fallu gérer la situation et rester indépendant. D'ailleurs, on nous appelle le Covid Batch... »

Anjani Callikan :

«C'est un grand jour, c'est aussi la consécration de beaucoup d'années d'efforts. J'ai acquis l'expérience en tant que 'pupil' en travaillant de chez moi.»

Kevin Patrick Gavin Glover :

«C'est un grand honneur et une joie d'être appelé devant la nouvelle Cour Suprême. Il nous a fallu trouver de nouvelles méthodes de travail pendant le confinement. Je compte me lancer dans le criminel en suivant les pas de mon père et en profitant un peu de son expérience... »

Chetan Kumar Ramdass :

«C'est un bâtiment magnifique à voir et on commence à écrire la première page de l'histoire. Ce jour restera mémorable. Pendant le confinement, on a dû s'adapter. Je n'ai pas pu me rendre en cour pour la pratique, mais je me suis adapté... »