Soudan: Le Soudan et le Soudan du Sud signent le développement de coopération pétrolière

Khartoum — Un projet de développement des accords de coopération pétrolière entre le gouvernement du Soudan et l'État du Soudan du Sud dans les domaines technique et économique a été signé vendredi à Khartoum dans le cadre de l'élargissement des horizons de coopération dans le domaine pétrolier, et comprenait l'échange d'informations techniques et les programmes proposés pour augmenter la production au Soudan du Sud, ainsi que le renforcement des capacités et l'échange d'expériences dans les domaines techniques.

Les projets d'accords prévoyaient également de pénétrer dans de nouveaux champs pour augmenter la production de pétrole dans l'État du Soudan du Sud.

Le Ministre de l'énergie et des mines par interim, l'Ing. Khairy Abdul Rahman a affirmé l'engagement du Soudan à fournir toute l'aide dans le domaine pétrolier et à accroître la production pétrolière dans l'État du Sud-Soudan sur la base des relations éternelles et historiques entre un peuple dans deux pays, indiquant que la nouvelle direction du secteur pétrolier au Soudan et après la glorieuse révolution travaille avec un esprit différent et une ferme volonté d'exploiter La fortune des deux pays est au bénéfice de leurs peuples, avec la volonté et le parrainage des dirigeants des deux pays de faire progresser les perspectives de coopération économique.

De son côté, le ministre du Pétrole de l'État du Sud-Soudan, Voet Kang, a affirmé la mise en œuvre de tout ce qui a été signé entre les deux parties, décrivant cet accord comme une véritable initiative pour accroître la coopération conjointe entre les deux pays dans le domaine de l'industrie pétrolière, saluant la coopération bienvenue et fructueuse de leurs frères au Soudan, expliquant que l'État du Soudan du Sud a accepté d'ouvrir le Bureau de coordination de l'État soudanais à Juba, appelant les diverses sociétés et unités concernées à fournir les dispositions nécessaires à l'acheminement des équipements pétroliers du Soudan du Sud.