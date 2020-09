Soudan: Hamdok présent un papier à la Conférence économique sur le développement et la démocratie

Khartoum — Le Premier ministre, Dr. Abdullah Hamdok présente un document de travail à la première Conférence économique nationale qui s'ouvre ce samedi matin à Khartoum.

Le papier du Premier ministre sera intitulé : visions, défis et priorités de développement pour le gouvernement de la période de transition vers un État national démocratique durable conformément à un projet de développement intégré.

La conférence examinera également, sur une période de trois jours, les documents de travail et les recommandations soumis par les dix-huit ateliers sectoriels qui ont précédé la conférence, en tant que travaux préparatoires.

Il est prévu que la conférence fournira une plate-forme pour une discussion ouverte et transparente qui fournira une opportunité pour un dialogue national entre les composantes de l'État, représentées par le gouvernement fédéral, les États, les forces de la liberté et du changement, les travailleurs, le secteur privé, les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse et féministes, les universités, les organismes de recherche économique et sociale, les organisations de consommateurs et autres. Dialoguer et consulter franchement et sérieusement sur les défis économiques urgents auxquels le pays est confronté aujourd'hui et parvenir à un consensus général sur les moyens de les résoudre.