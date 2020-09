Cameroun: Paul Biya - L'argument de l'expérience

Pour son slogan de campagne, le candidatprésident affiche volontiers ses nombreuses réalisations et sa longue pratique de la très haute administration.

«Paul Biya. La force de l'exp é r i e n c e . The Force of Experience » ou encore « Paul Biya. Le Septennat des Grandes opportunités », « With Paul Biya, The Cameroon of Great Opportunities ». Ce sont des slogans auxquels il va falloir s'habituer au cours des deux semaines que durera la campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 octobre 2018.

Affiches, banderoles, pagnes, tee-shirts, casquettes et autres gadgets de campagne du président- candidat ont très vite inondé les villes et villages de la République dès les premières heures de la matinée de samedi. Les réseaux sociaux ne sont pas en reste. Sur les affiches, c'est un Paul Biya à la gestuelle expressive sur fond bleu et blanc, dans une veste bleu nuit, portée sur une chemise blanche immaculée et une cravate tissée de couleur rouge.

Le site du candidat www. paulbiya2018. cm donne à voir sur son bilan à la tête de l'Etat, avec des images des Grandes réalisations, ce qu'il entend faire au cours du prochain septenat si les Camerounais lui accordent à nouveau leur confiance et sur ses soutiens.

Outre les réalisations à mettre déjà à son actif, Paul Biya propose un « Programme pour l'avenir» qui se décline en dix points : la poursuite de l'amélioration des conditions de ses compatriotes ; la poursuite de la consolidation de la paix ; la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Cameroun et de l'unité nationale ; l'accélération de la marche vers l'émergence du Cameroun ; le renforcement de l'innovation ; l'accroissement du rôle des femmes et des jeunes ; le renforcement de la lutte contre l'exclusion ; un soutien accru aux sports et à la culture ; la consolidation de la place du Cameroun en Afrique et dans le monde et la défense et le progrès de notre patrie.

Le président-candidat avait déjà donné le ton de ce que la campagne 2018 allait se faire avec tous les outils qu'offre la communication moderne, lui qui a annoncé son intention d'être candidat à cette élection le 13 juillet 2018 via son compte Tweeter. Il n'entend ainsi céder aucun espace à ses adversaires, lui qui fait face à huit autres concurrents.