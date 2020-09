Cote d'Ivoire: Stade olympique d'Ebimpé - Le derby Asec-Africa pour l'inauguration le 3 octobre

Annoncée par le Président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, l'inauguration du stade olympique d'Ebimpé aura lieu le samedi 3 octobre, exactement dans une semaine. Et c'est l'Asec et l'Africa, les deux clubs les plus populaires de la Côte d'Ivoire, qui auront l'honneur d'ouvrir officiellement les hostilités sur ce stade.

La Fédération ivoirienne de football a adressé une note officielle aux représentants des deux clubs pour leur informer de ce grand rendez-vous important. Un derby qui va certainement déplacer du monde. Les amoureux du football en Côte d'Ivoire auront l'occasion de découvrir ce nouveau temple du football ivoirien.

Un joyau architectural qui a été construit pour accueillir la Can 2023 que la Côte d'Ivoire organisera. Ce sera également l'occasion pour les Membres associés et les Actionnaires de se faire une idée du potentiel de leur club pour la nouvelle saison.

L'Asec et l'Africa ont renforcé leur effectif à la dimension de leurs ambitions. Il faut rappeler que le stade olympique d'Ebimpé a été testé pour la première fois le 4 septembre avec la rencontre entre le Fc San Pedro et le Racing club d'Abidjan, respectivement vice-champion et champion de Côte d'Ivoire (2019-2020).