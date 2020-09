Sénégal: Mbaye Leye - « Je me sens prêt à devenir entraineur principal »

Depuis son départ du Standard, Mbaye Leye n'a pas trouvé de club mais il se sent prêt relever un défi en tant qu'entraineur principal.

Alors qu'il avait préféré garder le silence depuis son départ de Standard, le Sénégalais profite du duel entre les Liégeois et le Zulte Waregem où il a laissé une belle trace pour retrouver la parole. Depuis le 15 juin, soit un an et onze jours exactement après son arrivée dans le staff technique du Standard, le Mbaye Leye est au chômage. Alors, il essaye de rentabiliser le temps. Il est toujours consultant pour RTL TVI, entretient sa condition physique (« mon poids n'a pas changé ») et analyse des rencontres pour son édification personnelle.

Après une saison passée à grandir dans l'ombre de Michel Preud'homme en tant que coach adjoint au Standard, Mbaye Leye a dû quitter Sclessin après l'arrivée de Philippe Montanier. Mais l'ancien joueur de Pro League n'a pas de rancune et regarde déjà vers le futur.

« Je possède mon diplôme UEFA A et je vais passer ma licence Pro League. Je peux donc entraîner une équipe pro et je me sens prêt à devenir T1. Même si cela ne me dérange pas de travailler avec un autre coach », a déclaré Leye dans un entretien avec la Dernière Heure.

Il est également revenu sur son départ du Standard : « Je n'ai aucune rancœur avec le club mais je pense que le club aurait pu me prévenir plus tôt de ses intentions. Je me sentais prêt à reprendre le poste d'entraîneur ».