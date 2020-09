Madagascar: Anosy - Le CNEMD inauguré

Deux événements ont eu lieu à Anosy hier, l'inauguration du bâtiment entièrement rénové du CNEMD et la fin de l'année scolaire 2020. Lorsque l'administration actuelle a repris le ministère en 2019, le bâtiment de la CNEMD ou connu de beaucoup sous le nom de CNEM à Anosy ne pouvait plus être entré car il était complètement détruit et effondré et était dangereux pour les visiteurs.

Le ministère a décidé de rénover le bâtiment par conscience de l'importance de cette galerie d'art. Le travail a duré plusieurs mois. «Le travail est terminé, la ministre Lalatiana Andriatongarivo est venue en personne, accompagnée du Directeur du CNEMD Saint Razafindrazaka et du Président du Conseil d'Administration du CNEMD Faly Ratovonirina. De plus, le ministère a décidé avec les techniciens d'innover la méthode pédagogique pour qu'elle soit pertinente à notre identité et à l'expérience du peuple malgache.

Le prochain objectif est d'ouvrir le centre CNEMD dans la région, qui coïncidera également avec l'ouverture de l'ANAC ou l'Académie Nationale des Arts et de la Culture à Ambohitsirohitra car ces deux structures seront interconnectées dans le domaine de la musique et de la danse. Avant de visiter le bâtiment rénové, il y a eu un spectacle musical des élèves pour l'année 2020 et une remise de certificats pour la fin de l'année scolaire 2020. L'un des étudiants du CNEMD en 2020 fait partie du groupe « Beautiful Children » qui a présenté des chansons et de la musique lors de l'événement d'aujourd'hui. Ils n'avaient jamais touché un instrument de musique avant de rejoindre le CNEMD mais, maintenant, ils peuvent en jouer en toute sécurité.