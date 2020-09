Sénégal: Liverpool - Sadio Mané dans le top 20 des meilleurs buteurs de l'histoire du club

Arrivé à Liverpool en 2016, Sadio Mané fait désormais partie des meilleurs de l'histoire du club. Avec son doublé face à Chelsea le dimanche dernier, il entre dans le cercle fermé des artificiers des Reds.

En moins de 5 saisons, Mané laisse déjà une trace indélébile à Liverpool. Grâce à ses 83 buts en 173 matchs, il occupe la 19ème place. Une performance qui a surpris le principal intéressé.

« Je ne le savais pas avant, c'est sûr », a-t-il déclaré dans une interview accordée au site officiel du club.

« Je suis vraiment, vraiment fier et très content parce qu'en tant que joueur, vous avez toujours des objectifs et c'est l'un de mes objectifs. Donc, je suis parmi les 20 meilleurs buteurs [maintenant] et j'en suis vraiment content. J'ai hâte de marquer plus de buts pour l'équipe et d'être plus proche [du reste des noms de la liste] », a-t-il conclu.

D'ici la fin de la saison, Sadio Mané va sûrement remonter dans le classement.