Congo-Brazzaville: Education - Les cours de rattrapage pour les élèves des classes intermédiaires

Les établissements publics de Pointe-Noire ont lancé le 22 septembre les cours de rattrapage au profit des élèves du collège et du lycée ayant obtenu une moyenne inférieure à 10 à l'issue des examens du premier et deuxième trimestre. Une décision qui émane du ministère en charge de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation.

Ces cours ont lieu du 22 au 29 septembre et sont ouverts aux élèves du collège et du lycée (seconde et première). Après la semaine des cours, les évaluations interviendront du 30 septembre au 7 octobre prochain. La date de la rentrée scolaire est prévue le 12 octobre 2020.

Le temps étant imparti seuls les matières de base sont retenues pour les élèves du lycée soient, la chimie-physique, SVT, les mathématiques et le français pour les séries C&D ; le français, la philosophie, l'histoire-géographie et l'anglais pour la série A. Les élèves du collège seront évalués en six matières à savoir le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, la chimie-physique, SVT et l'anglais.

Cependant, les élèves des classes intermédiaires dont la moyenne générale est en dessous de 8,00 sont déclarés échoués.

Sont également concernés pour les cours de rattrapage, les élèves du primaire notamment du CP1 au CM1 ayant obtenu la moyenne de 4.

Soulignons que l'application de cette mesure n'est pas observée au niveau des établissements privés pour des raisons de financement.