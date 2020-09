Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Olpa plaide pour la sécurité des médias sur l'axe Butembo-Mangurejipa

L'organisation, qui dit tenir le gouvernement provincial responsable de tout ce qui adviendrait aux journalistes de cette contrée, sollicite des autorités de la province et du pays de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité du personnel et des installations des médias travaillant dans cette partie du Nord-Kivu.

L'Organisation de promotion et de défense de la liberté d'information, Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) plaide pour des mesures concrètes afin d'assurer la sécurité du personnel et des installations des médias travaillant sur l'axe Butembo-Mangurejipa, dans le Nord-Kivu. L'ONG vise plus particulièrement celle des journalistes de la Radio du Peuple pour son Education (RPE), station communautaire émettant à Njiapanda dans le territoire de Lubero, à 260 Km de Goma.

Dans une correspondance adressée le 25 septembre au gouverneur de la province du Nord-Kivu, avec ampliation au vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et aAffaires coutumières, Olpa a dit vigoureusement protester contre les menaces subies par les journalistes de la RPE. L'organisation indique, en effet, que ce média a décidé de suspendre ses émissions, le 18 septembre 2020, après qu'un milicien du groupe armé Congo ebebi a fait irruption dans ses installations.

« Ce dernier a prétendu être à la recherche d'un journaliste devant fournir des explications à son chef le nommé Kamale Mali dit Dragon, général autoproclamé et chef rebelle du groupe Congo ebebi. Selon ce milicien, RPE a diffusé des informations sur la tentative d'assassinat d'un habitant du village Vingyo par un milicien Maï Maï, nouvelle ayant été à la base d'une vive agitation et de manifestation de colère des habitants de Kirima et de Vingyo qui se sont livrés à des actes de justice populaire ayant causé la mort de quatre éléments Maï Maï Nduma NDCR basés à Vingyo dans l'attente de leur démobilisation, désarmement et réinsertion par le gouvernement », a expliqué Olpa. Pour préserver la sécurité du matériel et du personnel, a fait savoir l'organisation, le responsable de RPE a décidé de suspendre les émissions.

Aussi, Olpa indique que face à cette situation, le fonctionnaire délégué du gouverneur de province à Njipanda, Julio Munga Mabanga, a convoqué, le 21 septembre 2020, une réunion du Comité local de sécurité à laquelle avaient pris part des représentants des stations de radio de l'axe Butembo-Mangurejipa (Radio Paon FM, radio de Biambwe et RPE) et à l'issue de laquelle, la RPE a repris le signal après avoir reçu des garanties sécuritaires du fonctionnaire délégué.

Olpa rappelle également, dans cette correspondance signée par le chef de bureau de la Maison des Journalistes de Goma, Dalmond Ndungo Muhindo, que le 12 juin 2020, deux autres miliciens en état d'ébriété s'étaient introduits dans les installations de RPE proférant des menaces aux journalistes trouvés sur le lieu, accusant ces derniers de diffuser les informations autre que celles qui relatent les conditions de précarité dans lesquelles vivent les miliciens qui attendent leur démobilisation dans cette partie de la province.

Pour cette ONG, les menaces subies par le personnel de RPE sont de nature à porter gravement atteinte à la liberté de presse garantie par la loi congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits humains dûment ratifiés par la République démocratique du Congo. Olpa, qui dit tenir le gouvernement provincial responsable de tout ce qui adviendrait aux journalistes de cette partie du Nord Kivu, sollicite des autorités de la province et du pays, de prendre des mesures concrètes pour assurer la sécurité du personnel et des installations des médias travaillant dans cette partie du Nord-Kivu.