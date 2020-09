Egypte: Le pays lance la 1ere campagne promotionnelle des réserves naturelles

Le ministère de l'Environnement a lancé vendredi la première campagne promotionnelle des réserves naturelles en Egypte, "Eco Egypt", dans le but de sensibiliser les citoyens à leur importance et de soutenir l'écotourisme.

Cette campagne, organisée avec la coopération des ministères du Tourisme et de l'Information, avec la collaboration du PNUD et du Programme d'intégration de la biodiversité au tourisme, et financée par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM), a été lancée depuis la réserve de Ras Mohamed au sud du Sinaï, en présence des ministres de l'Environnement, Yasmine Fouad, du Tourisme Khaled el-Anany et de l'Information, Ossama Heikal, en sus de 30 ambassadeurs, consuls et représentants des ambassades étrangères en Egypte.

Cette campagne, qui encourage à visiter les réserves naturelles et à faire connaître les cultures des habitants locaux et leurs patrimoines, ouvre de nouveaux horizons pour l'écotourisme durable en Egypte et constitue l'un des fruits de la stratégie du ministère de l'Environnement pour développer les parcs nationaux, a indiqué Mme Fouad.

Pour sa part, M. Heikal a fait savoir que cet évènement reflétait la complémentarité des ministères, jugeant nécessaire de sensibiliser les citoyens aux diverses questions du développement durable, dont la sauvegarde des parcs nationaux qui ont des utilités écologiques, sociales et économiques.

M. El-Anany a fait savoir que le ministère de l'Environnement avait décidé de réduire de 50% les frais de voyage quotidien vers les réserves du Sinaï du Sud et de la Mer Rouge et des croisières dans cette région jusqu'à fin mars 2021.