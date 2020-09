Ile Maurice: Séisme à la Réunion - Un volcan sous-marin à l'ouest de Maurice pourrait être en cause

Un volcan sous-marin est-il en train de naître à l'ouest de Maurice et au nord d'ouest de La Réunion ? C'est l'hypothèse émise par Vassen Kaupaymootoo, qui dit qu'il faut surveiller de près cette zone entre Maurice et La Réunion.

Selon lui, l'activité sismique dans cette zone s'accentue et c'est la première fois qu'il en voit d'une telle magnitude, soit 4, 4 sur l'échelle ouverte de Richter, qui en compte 10. «C'est la première fois que l'on enregistre un séisme en milieu de plaque et de magnitude modérée. L'Île Sœur se trouve sur un point chaud avec du magma frais et un volcan actif, qui est le Piton de la Fournaise. C'est intéressant à suivre, car le séisme n'est pas aussi profond que ça», a fait ressortir l'océanographe.

Ce séisme serait dû à un ajustement de plaque du Mid Indian Ridge. Selon l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, le séisme de lundi a été enregistré à 22 kilomètres, au nord de l'île et l'épicentre était à 27 kilomètres dans les entrailles de la terre. Malgré cela, les régions de Saint-Denis et les régions du Nord et du Nord-est ont été secouées pendant plusieurs secondes. Ce séisme est l'un des 14 de magnitude les plus fortes ressenties à La Réunion jusqu'ici.

Beaucoup d'internautes à Maurice avancent que des secousses ont été effectivement ressenties à Maurice aussi lundi dans la région de Port-Louis et de Coromandel. Cette hypothèse de la naissance d'un volcan sur la côte ouest de Maurice est possible, selon Vassen Kaupaymootoo. Ce dernier souligne que Mayotte a connu une longue série de séismes avant que ne soit découvert un volcan sous-marin. L'océanographe considère que même à 200 km, des secousses même minimes, peuvent être ressenties, car ce n'est pas si loin de nos côtes. Selon Vassen Kaupaymootoo, des séismes à l'est de Rodrigues ont déjà été ressentis.

Sans balayer cette possibilité d'un revers de main, à la station météorologique de Vacoas, on préfère plutôt se fier aux données disponibles. Le sismographe de la station météorologique n'a détecté aucun séisme à proximité de Maurice, bien que l'épicentre se trouve à environ 200 kilomètres. De plus, le marégraphe, soit un instrument qui mesure la montée du niveau de la mer, n'a détecté aucun raz de marée, ni aucun tsunami.

Plateau continental stable

Jusqu'à l'heure, Maurice a rarement connu des séismes. La raison est que le pays se trouve sur un plateau continental stable et que les plaques tectoniques ne sont pas à proximité de l'île. De plus, cela fait des milliers d'années qu'il n'y a pas eu d'activité volcanique dans l'île, contrairement à La Réunion, qui se trouve sur un des derniers points chauds de la région. L'Ile Sœur a enregistré 21 séismes entre le 20 et le 22 septembre, de magnitude de 1 ou inférieure sur l'échelle ouverte de Richeter, avec des signes de reprise des activités volcaniques.

La dernière fois qu'un séisme a été ressenti dans les deux îles, c'était en février 2018. La météo de Vacoas avait confirmé l'activité sismique. C'était à l'époque dû à un mouvement de plaques, qui avait créé la panique. C'était la première fois que cet événement avait été ressenti aussi fort à Maurice.

Il y a pourtant des activités sismiques qui sont recensées entre Maurice et Agaléga au nord, et puis à l'est de Rodrigues et proche de la plaque, connue comme la Rodrigues Triple Junction. Celle-ci occasionne des activités sismiques à proximité de cette dernière île, sans l'affecter directement. Il faut aussi savoir que des bouées et des appareils placés à des endroits stratégiques sont sous surveillance, car Maurice est un centre d'alerte pour les tsunamis. Le Mauritius Oceanography Institute a aussi des appareils pour surveiller les fonds marins dans les parages de Maurice.