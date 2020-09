Angola: Les Angolaises parmi les plus influentes de la décennie

Luanda — L'ancienne basketteuse Nacissela Maurício (ex-joueuse de 1º de Agosto) et Italee Lucas (joueuse d'Interclube) font partie des 12 athlètes les plus influentes du continent africain ces dix dernières années.

Nacissela Maurício, Angola

Une compétitrice infatigable qui est devenue le symbole du basket féminin angolais pendant la plupart des dix dernières années.

Elle a aidé l'Angola à remporter deux championnats d'Afrique consécutifs (Afrobasket) en 2011 et 2013.

Nacissela a pris sa retraite il y a deux ans après des blessures récurrentes au genou. Elle est actuellement la directrice de basket-ball au club 1º de Agosto.

Italee Lucas, Angola

Bien qu'elle ne détienne pas encore un titre national, depuis qu'elle a rejoint l'équipe nationale en 2017, son succès dans la formation de l'Interclube est indéniable.

Nommée joueuse la plus précieuse de la FIBA en 2013, Lucas a remporté trois titres et est devenu l'une des joueuses les plus importantes d'Angola ces dernières années.

Outre Nacissela et Italee, la liste des 12 joueuses les plus influentes d'Afrique comprend les noms suivants Leia Dongue (Mozambique), Astou Traoré (Sénégal), Ezinne Kalu (Nigéria), Meiya Tirera (Mali), Ramses Lonlack (Cameroun), Mame Marie Sy (Sénégal), Soraia Deghady (Égypte), Geraldine Robert (Gabon), Evelyn Akhator (Nigéria) et Naignouma Coulibaly (Mali).