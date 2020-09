Ile Maurice: Reconnu coupable d'avoir tué une passagère - Un chauffeur de taxi demande la clémence de la cour

Le 7 octobre. C'est la date à laquelle Esshan Tengur, un chauffeur de taxi connaitra la sentence qui lui est réservée devant la Cour intermédiaire. Le sexagénaire a été reconnu coupable d'avoir causé la mort d'une passagère qui était à bord de son véhicule à Vallée-des-Prêtres en 2011. Lors du réquisitoire présenté par son homme de loi, Zeeshan Rajani le jeudi 24 septembre dernier, il a demandé la clémence de la cour, voire une 'non-custodial sentence' car son client est une personne âgée.

Les faits remontent au 30 juin 2011 à la rue Bernandin de St-Pierre, Cipailles-Brûlé à Vallée-des-Prêtres. Nilesha Gounowry était dans le taxi conduit par Esshan Tengur. Ce dernier a expliqué, pendant le procès, que c'est en évitant une fourgonnette qui était stationnée sur la route qu'il a percuté une autre voiture. Nilesha Gounowry avait succombé à ses blessures le même jour et le rapport de l'autopsie avait attribué sa mort à des blessures crâniennes.

Or, la magistrate Darshana Gayan est d'avis que les photos produites en cour, démontrent que la voie était dégagée, qu'il n'y avait aucune construction et qu'il ne pleuvait pas. «Les preuves démontrent que l'accusé n'a pas agi de façon prudente et raisonnable» a observé la magistrate. D'ajouter «... it has been established that the accused was speeding on said spot and did not keep a proper look out for the road users and over his vehicle such as to deal with all traffic exigencies reasonably to be expected.»

Selon la magistrate, l'affaire est d'autant plus grave car l'homme est un chauffeur de taxi et il a une responsabilité additionnelle. «... he had an added duty in a prudent and reasonable manner, his taking on the responsibility of conveying passengers for reward,» poursuit la magistrate dans son jugement.

Elle a également pris en considération le rapport de l'autopsie indiquent que la victime est décédée de blessures qui ont été causées par l'accident. Pour toutes ces raisons, Esshan Tengur a été reconnu coupable.