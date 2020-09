Soudan: Hamdok - L'ancien régime a contribué à l'aggravation de la crise économique

Khartoum — Le Premier ministre, Dr Abdullah Hamdok, a déclaré que l'économie soudanaise avait souffert d'une forte détérioration des indicateurs macroéconomiques depuis la sécession du Sud-Soudan.

Dans son document qu'il a présenté à la première conférence économique nationale qui s'est ouverte ce samedi matin à Khartoum, Hamdok a souligné que l'ancien régime avait contribué à l'aggravation de la crise économique en raison de sa mauvaise gestion du boom pétrolier et n'en bénéficiaire la diversification et la durabilité de l'économie, ce qui a conduit à de nombreux déséquilibres structurels et à la détérioration de la situation économique, politique et sécuritaire, qui s'est reflétée dans l'efficacité de la production agricole et industrielle.

Il a déclaré que les défis les plus importants auxquels est confrontée l'économie soudanaise sont la détérioration des conditions financières, la baisse des indicateurs du secteur extérieur, en plus des taux d'inflation galopants, les défis de la dette extérieure du Soudan, en plus des taux de chômage élevés, des faibles indicateurs de développement humain, des défis liés au fédéralisme financier, des disparités régionales, des conditions des personnes déplacées, de la gouvernance et de la faiblesse des institutions.