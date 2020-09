Soudan: Al-Burhan rencontre une délégation de chefs tribaux de l'est - Soudan

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, le lieutenant-général Abdul Fattah Al-Burhan, a rencontré vendredi soir dans son bureau la délégation des tribus Bani Amer et Al-Habb dans les trois États de l'est du Soudan, qui a présenté au chef du CS un mémorandum relatif aux événements et situations que ces États ont traversés au cours de la période écoulée.

Ali Ibrahim Mohammad Othman, chef de la tribu Bani Amer, a déclaré à la presse après la réunion que le chef du Conseil de la souveraineté a confirmé sa compréhension du rôle de pionnier joué par les dirigeants de l'administration autochtone dans le traitement des problèmes.

Il a indiqué que le chef du Conseil de la souveraineté a promis de résoudre tous les problèmes dont souffre l'est du Soudan, et de donner les compensations aux dommages liés aux pertes d'habitations et de propriétés dues aux événements récents dans les États de l'est du Soudan.

Il a déclaré qu'une conférence inclusive serait organisée pour aborder radicalement les problèmes et les questions de l'est du Soudan.