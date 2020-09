Algérie: "L'Algérie livre bataille...Novembre est de retour", une nouvelle publication du CN

Alger — Le Conseil de la nation a publié un nouvel ouvrage sur la situation politique du pays durant la période allant du 9 avril 2019 jusqu'à fin aout 2020 intitulé "L'Algérie livre bataille...Novembre est de retour... des contributions à l'ère du changement....positions et vues".

La publication comprend "la présentation d'une situation, l'analyse d'un parcours et des leçons tirées d'une période sensible qu'a vécu le pays en 2019, toutes institutions et composantes confondues, outre les évènements survenus", lit-on dans un communiqué joint à la publication dont l'APS a reçu dimanche une copie.

Dans l'introduction de la publication, le président du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil note que "l'Algérie a amorcé, depuis le 12 décembre 2019, l'une de ses étapes historiques phares, près avoir surmonté les risques tant internes qu'externes".

"L'Algérie a désormais un Président légitime élu qui s'est immédiatement attelé à honorer ses engagements électoraux quant à l'édification d'une République nouvelle qui adopte la démocratie comme mode à même de hisser la vie politique, la transparence comme méthode de travail dans la gestion des affaires de l'Etat, la lutte contre la corruption qui va de pair avec le processus de progrès et de construction, ainsi que la concrétisation de l'épanouissement des enfants de la Patrie comme stratégie fondamentale dans la politique suprême de l'Etat", a-t-il ajouté.

Le contenu de cet ouvrage relate une période qui "demeure peut être la plus difficile et la plus périlleuse de l'ensemble des étapes que notre pays a eues à vivre", a-t-il ajouté, relevant que l'ouvrage consigne également les efforts consentis par le Conseil de la nation dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour la défense de l'intérêt suprême de la Patrie et la riposte à toutes les tentatives d'atteinte à l'unité nationale.

Il s'agit également, par cette parution, de "participer à la consécration d'une idée essentielle selon laquelle le dialogue et la concertation sont la base du changement démocratique", a conclu M. Goudjil.