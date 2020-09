Soudan: Les intervenants déclarent leur refus de lever les subventions sur les produits de base

Un certain nombre de participants aux travaux de la Conférence économique nationale ont annoncé leur rejet de toute tendance de lever les subventions sur les biens et le carburant, et ont exigé la nécessité d'orienter le soutien vers les secteurs productifs et productifs.

Dr Adel Khalfallah, représentant des Forces de Liberté et de Changement, a déclaré que la suppression des subventions sur les produits de base est une échappatoire à la crise économique actuelle.

Dans son intervention lors de la septième session cet après-midi aux travaux de la Conférence économique nationale qui se tient actuellement à Khartoum, Adel a appelé le gouvernement à exprimer les aspirations de la large base, qui est la base des révolutionnaires.

Il a déclaré que le Soudan était le moins pays des pays voisins à soutenir les produits de base, indiquant que certains pays soutiennent entre 30 et 35 produits, ajoutant : nous recherchons un soutien réel pour 25 produits et pour l'importation de produits de base.

Il a souligné que le taux de change est un réel défi et a souligné la nécessité d'adopter et de suivre une politique et de trouver des alternatives pour atteindre un taux de change stable afin d'éviter les distorsions de l'économie.