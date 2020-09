Soudan: 188 millions de dollars des partenaires européens au programme de soutien aux familles

Khartoum — L'Union européenne et la Banque mondiale ont signé un accord pour fournir (110) millions de dollars au programme de soutien aux familles, qui soutient les familles soudanaises par des transferts directs en espèces pour atténuer les difficultés économiques que traverse le pays.

(78,2) millions de dollars seront être fournis par la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et la Suède pour financer le programme, portant la contribution totale des partenaires européens au programme à près de 190 millions de dollars.

La signature était en présence du Premier ministre Dr Abdullah Hamdok, du Dr Heba Mohammad Ali Ahmed, ministre des Finances et de la Planification économique, des ministres du travail et du développement social, de la Culture et de l'information, des ambassadeurs européens, des responsables de la Banque mondiale et des Nations Unies, des représentants d'autres pays et un certain nombre de responsables.