Algérie: La mise en conformité des produits artisanaux avec les exigences du marché est essentielle

Setif — La promotion des produits artisanaux afin de les rendre conformes aux exigences du marché est un "maillon charnière essentiel dans la promotion du tourisme et du développement rural", a affirmé, dimanche, la directrice de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM) de la wilaya de Sétif, Ouahida Belabed.

S'exprimant en marge d'une exposition dédiée aux produits agricoles et de l'artisanat, tenue dans la station thermale de Hammam Guergour, au deuxième jour de l'excursion organisée par l'Office national du tourisme (ONT) au profit de divers médias nationaux, la même responsable a précisé à l'APS qu'"on ne peut dissocier le produit de l'artisanat, le tourisme et le développement rural, à condition que les artisans s'efforcent d'adapter leurs produits aux exigences du marché".

Et d'ajouter : "Des travaux sont en cours pour l'amélioration des produits ruraux, tels que l'huile d'olive, le miel, les figues séchées et le poivron, en recourant aux techniques d'emballage, de conditionnement et d'exposition".

Mme Belabed a insisté, dans ce contexte, sur la "nécessité d'extraire le produit artisanal du côté folklorique et des expositions occasionnelles et de l'intégrer dans la vie économique pour en faire un produit répondant aux exigences du marché et ses nombreux aspects tels que le coût, la couleur, les dimensions et la qualité des matériaux utilisés".

La même source a souligné en outre que l'implication de l'artisan dans l'enrichissement et l'amendement des lois en vigueur pour les mettre au diapason des évolutions en cours, représente un "saut qualitatif et engendrera des résultats positifs dans ce domaine".

Pour rappel, les correspondants de différents médias nationaux, écrits et audiovisuels ont visité depuis hier (samedi), de nombreux sites touristiques montagneux et thermaux, et ce, à la faveur d'une excursion organisée par l'Office national du Tourisme sous la houlette du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme (27 septembre).