Gabon: Le CESE soutient la politique agricole du gouvernement

À l'occasion de la clôture de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE), ce 24 septembre 2020, les conseillers membres de l'institution ont rendu leur verdict quant au plan d'actions proposé par le ministre de l'Agriculture, Biendi Maganga-Moussavou, devant permettre de pallier aux insuffisances du secteur agricole.

Et c'est d'une large majorité que ces derniers ont corroboré la stratégie amenée par le gouvernement Ossouka Raponda.

Ce sont des recommandations révolutionnaires du secteur agricole qui auront marquées la clôture de la session ordinaire du conseil économique et social environnemental. C'est d'un ton plein de conviction que le président de l'institution a prononcé l'avis favorable à la politique agricole proposée par le gouvernement, dont l'objectif principal est de réduire de moitié les importations des denrées alimentaires conforme à la vision du Président de la République.

Ainsi, le conseil a recommandé au gouvernement d'aboutir à une véritable révolution du foncier agricole pour une disponibilité effective des terres cadastrés à tous ceux désirant investir dans l'agriculture notamment dans les zones agricoles à forte productivité déjà identifié dans les provinces de l'Estuaire, du Haut-Ogooué, de la Ngounié et du Woleu-Ntem.

Notons que la commission nationale d'affectation des terres avait octroyé près de 50 milles hectares pour le secteur agricole. Autre recommandation forte est celle d'organiser un cadre législatif et réglementaire en promulguant une loi pour protéger les industries naissantes et fixer une date d'interdiction d'importer le poulet de chair et la viande porcine au Gabon, une des conditions sine qua non pour objectivement parvenir à l'autosuffisance alimentaire tant souhaité par tous.

Ces recommandations font suite à la présentation du Ministre de l'Agriculture Biendi Maganga-Moussavou, le 9 septembre dernier, lors de son audition devant le Conseil. Un exposé à travers lequel on pouvait relever les points essentiels de son département qui font corps à la déclaration de politique générale du Premier Ministre, dont l'appui aux petits producteurs ; la disponibilité des terres agricoles, la construction de 5 centres de pêche à Cocobeach, Franceville, Mouila, Mayumba et Makokou, ainsi que le point relatif à l'industrialisation de la filière thonière. Excepté ces 4 points, le Ministre Biendi Maganga-Moussavou avait également abordé la création d'un pôle de recherche avec la livraison en décembre 2020 de 5 laboratoires dont un de microbiologie et de vitro culture, un laboratoire national vétérinaire, un laboratoire d'étude des sols, un laboratoire de l'AGASA et un laboratoire d'analyse et d'établissement des cartes.

C'est fort de cette structuration du secteur agricole que les conseillers membres ont unanimement décidé d'apporter tout leur soutien au gouvernement dans cet ambitieux chantier qui est d'octroyer une véritable souveraineté alimentaire à notre pays.