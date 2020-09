Cameroun: Lions indomptables - Merci et bravo !

Conviviale et joviale. L'ambiance était cordiale à la réception offerte hier au palais de l'Unité par le président de la République et Mme Chantal Biya aux Lions indomptables vainqueurs de la 31e édition de la coupe d'Afrique des nations de football.

De 11H à 12H, la salle des banquets du palais de l'Unité a accueilli des Camerounaises et des Camerounais de multiples horizons et de plusieurs générations, des membres des corps constitués nationaux, des personnalités du principal parti politique au pouvoir le RDPC, tout comme des leaders politiques de l'opposition à l'instar de John Fru Ndi du SDF, mais aussi de nombreuses personnalités du corps diplomatique... Les Lions indomptables arrivent dans la salle à midi, presque tous en tenue dite « demi-saison » (veste noire et pantalon blanc), sous les applaudissements des invités déjà égayés et adoucis par les airs musicaux populaires distillés par la section-musique de la garde présidentielle.

Une dizaine de minutes après 12H, le couple présidentiel est ovationné alors qu'il prend place sur l'estrade. La cérémonie s'ouvre par la présentation du trophée au président Paul Biya et à son épouse, ainsi que des héros de la CAN 2017 au Gabon et leur staff technique, sous la conduite du ministre en charge des Sports, Bidoung Mkpwatt. En saluant le chef de l'Etat et son épouse, certains joueurs ajoutent une note enjouée d'ailleurs applaudie en tentant d'imiter avec un certain succès la formule d'inclinaison populairement répandue à travers les réseaux sociaux ou les médias sous le vocable de « Bidoung challenge ».

Le discours présidentiel est dans l'air du temps : expression d'une joie profonde et d'une fierté sans fard, dans un style « en mouvement » emprunté aux jeunes et aux musiciens-poètes camerounais qui savent si bien entonner et fredonner des hymnes de ralliement ou à la gloire des Lions indomptables. Félicitations, dit le président Paul Biya aux Lions indomptables. Nous sommes tous fiers de vous. Le Cameroun du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest a vibré au rythme de vos exploits. Comme on dit (une chanson à la mode), vous les avez mis « dans la sauce ». Applaudissements nourris. Le chef de l'Etat met l'accent sur les qualités qui ont galvanisé les Lions indomptables pour la victoire finale : ils ont été soudés, unis, solidaires, généreux, déterminés pour former un bloc solide comme un roc. Comme de vaillants soldats, ils n'ont pas hésité à répondre à l'appel du drapeau. En énumérant quelques noms de joueurs issus de différentes régions du Cameroun, le chef de l'Etat a affirmé que le message est clair : du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, nous sommes tous Camerounais. Il a remercié les encadreurs, notamment Hugo Broos, les responsables du sport et du football camerounais, les organisateurs de la CAN et le peuple gabonais. Aux Lions indomptables, merci et bravo ! Le président Paul Biya a remis des décorations aux joueurs et à leurs encadreurs.

En remerciant le couple présidentiel pour la réception offerte en leur honneur, le capitaine de l'équipe, Benjamin Moukandjo, a exprimé la joie de ses coéquipiers pour toutes les marques d'attention du président Paul Biya, ainsi que son merci pour tous ceux qui ont contribué à la victoire.