Angola: Covid-19 - MINSA salue l'engagement des professionnels de la santé

Luanda — Le ministère de la Santé (MINSA) a salué le week-end, à Luanda, le professionnalisme et le dévouement des professionnels de la santé dans la lutte et le contrôle de la pandémie du Covid-19.

Les données disponibles indiquent que sur les 4.475 cas positifs enregistrés dans le pays, 8,6% sont des personnels soignants infectés par le Covid-19.

D'après la même source, sept professionnels de la santé ont perdu la vie suite au Covid-19.

Dans un message faisant référence à la Journée nationale des agents de santé, le MINSA souligne le rôle essentiel qu'ils jouent pour garantir un système de santé fonctionnel et ainsi sauver des vies, en reconnaissant cependant les contraintes et les défis auxquels ils sont confrontés dans un environnement à haut risque et au virus, au quotidien.

"Malgré cela, il est remarquable de voir comment ils se consacrent, avec fierté et engagement, à alléger la souffrance des patients et à maintenir le bien-être de toute la population, dans une manifestation d'amour pour le prochain et de patriotisme, ainsi qu'un héritage pour les futures générations ", lit-on dans ce message.