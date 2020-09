Zambie: Numba prêt à relever le défi ZESCO United

Le nouvel entraîneur de Zesco United, Mumamba Numba, a déclaré qu'il était prêt à gérer la pression liée à la gestion de grandes équipes et qu'il était surtout prêt à relever le défi en tant que patron des octuples champions de Zambie.

Numba, 42 ans, remplace le vétéran George Lwandamina qui a mis un terme à son aventure avec Zesco le 22 septembre dernier après deux séjours au cours desquels il a remporté quatre titres de champion entre 2014 et 2019, établissant des jalons continentaux avec le club zambien.

Mais Numba n'en est pas à sa première expérience à ce niveau après avoir occupé le poste d'entraîneur principal de Zanaco pendant cinq saisons, où il a remporté le titre de champion en 2016 et décroché deux places de finaliste de la ligue en 2015 et 2017. Il a également remporté la Barclays Cup 2017, avant d'être limogé en janvier 2020.

De plus, Numba a guidé Zanaco vers sa première qualification pour la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2017 et la deuxième participation du club de Lusaka à la Coupe de la Confédération de la CAF lors de la saison 2019/2020.

Il a également été entraîneur adjoint des Chipolopolo de 2018 à 2019 et a guidé les U-17 zambiens vers leur premier triomphe en Coupe U-17 de la COSAFA en 2018.

"Je dois dire que je suis très honoré de succéder à ce grand homme (Lwandamina). Zesco est une équipe qui croit aux résultats et je viens ici pour travailler dur afin que nous puissions atteindre les résultats escomptés, parce que c'est une équipe qui a été cohérente au cours des dix dernières années », a déclaré Numba.

Zesco a remporté cinq des dix derniers titres de champion, Nkana et Zanaco en ont remporté deux chacun tandis que Power Dynamos en a un. Zesco a également participé au plus grand nombre de phase de groupes interclubs de la CAF avec cinq au total et quatre de suite depuis 2016.

"Je pense qu'au vu du contexte; les attentes sont élevées de la part des parties prenantes. Tout ce dont nous avons besoin est de travailler avec l'équipe afin de la ramener vers de plus hauts sommets", a déclaré Numba.

La première tâche de Numba est de récupérer le titre de vainqueur de la ligue alors que la nouvelle saison commencera en octobre. Nkana a remporté le dernier titre tandis que Zesco a terminé cinquième, manquant l'opportunité d'obtenir un ticket qualificatif pour une compétition interclubs de la CAF.

"Bien sûr, remporter la ligue est logique pour et tout le monde le sait. Tout ce dont nous avons besoin maintenant est d'essayer de diriger l'équipe afin qu'elle puisse mieux performer dans les matches de la CAF parce que je pense que la meilleure performance de Zesco est une demi-finale de la Ligue des champions de la CAF en 2016. Alors maintenant, notre rêve est de constituer une équipe formidable capable de conquérir l'Afrique ", a déclaré l'ancien milieu de terrain des Chipolopolo.

"Dans la vie, la pression sera toujours là. Mais c'est la façon dont vous gérez cette pression qui compte le plus. Je pense que je viens ici avec une vaste expérience et je sais comment gérer la pression au fur et à mesure que le jeu progresse. Je suis tout à fait prêt pour ce défi que j'ai accepté car d'où je viens (Zanaco) est presque une équipe similaire à celle de Zesco. C'est juste la façon dont vous gérez la pression qui compte », a-t-il conclu.